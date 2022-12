Natália Subtil gana la segunda temporada de "¡Quiero Cantar!" de VLA

Una gran sorpresa se llevó el público al como Natália Subtil ganó la segunda temporada de "¡Quiero Cantar!", reality show que se realizó en Venga la Alegría. La actriz y modelo demostró que además de tener una gran voz es disciplinada y comprometida, por lo que pudo colocarse en el primer lugar en esta final, en la que se enfrentó a los mejores y más queridos talentos de la competencia que no fue nada fácil.

La actriz, de 34 años, presentó en este último capítulo del reality show del programa matutino de Tv Azteca la canción "Oye" y "Abrázame", temas con los que pudo demostrar que tiene una capacidad vocal impresionante, por lo que cautivó a los jueces, quienes le dieron buenas críticas. Sin embargo, el que tenía la última decisión era el público, quien decidió darle su voto e hizo que ganara la competencia de canto, que se hizo tendencia en redes sociales.

IG @vengalaalegria

A pesar de que se enfrento a Gabo Cuevas y a Kristal Silva, quienes también tenían habilidades para el canto y eran los favoritos del público, Natália Subtil pudo imponerse ante sus compañeros, por lo que se dijo sorprendido, pues en una breve entrevista aseguró que nunca se imaginó que iba a ganar. Llena de sentimiento, la modelo agradeció a la gente su apoyo y también a la producción de VLA que la dejaron participar y enseñar que tiene mucho talento.

¿Quién es Natália Subtil?

Natália Subtil es una artista nacida en Río de Janeiro, Brasil, país en donde ya era conocida como modelo, actriz y cantante, pues estuvo en la película "Podecrer", en 2007. En México comenzó a destacar por su matrimonio con Güido Laris, quien fuera director musical y bajista del grupo RBD, así como su participación en "Mujeres Asesinas", del productor Pedro Torres, en el papel de "Nadia", sin embargo, en los últimos meses ha llamado la atención por su relación con Sergio Mayer Mori.

La actriz conoció al hijo de Sergio Mayer y Bárbara Mori en "El Patriarca" de 2016, e iniciaron una relación formal de la cual nació su hija Mila Mayer Subtil. Sin embargo, el romance no prosperó y se separaron, en medio de problemas que han arrastrado hasta este 2022, cuando hace algunos meses Natália aseguró que su ex pareja no se encarga de su pequeña de 6 años, desatando una serie de declaraciones de la familia Mayer, quien la ha contra atacado.

Mientras Subtil pidió una manutención, Sergio Mayer padre afirmó que se le ha apoyado económicamente, sin embargo, desconoce qué es lo que hace con el dinero. Asimismo, el padre del actor de "Rebelde" de Netflix la ha acusado de estupro, pues cuando comenzó una relación con con su hijo, él era menor de edad. Es así como la modelo y actriz no ha dejado de estar en la polémica, no obstante, ganar "¡Quiero cantar!", demuestra que está dispuesta a trabajar y sacar adelante a su pequeña Mila.