Kristal Silva: 3 veces que demostró que las mini faldas y las botas altas son perfectas para el inverno

Una de las mejores vestidas en Venga la Alegría es sin duda alguna es Kristal Silva, quien sabe seguir las tendencias de cada temporada, por eso en las últimas semanas el público la ha visto lucir algunas prendas con las que destacan su curvilínea silueta, como es el caso de las mini faldas, piezas que a pesar de estar relacionada con los días de calor, la conductora ha sabido como combinarlos con botas altas para que sean perfectas para el invierno, por eso te presentamos las tres veces que ha deslumbrado con su elección.

La presentadora de televisión es toda una fashionista gracias a los conocimientos que adquirió en su preparación como reina de belleza, pues hay que recordar que en 2016, Kristal representó a México en el certamen Miss Universo, en donde a pesar de no llevarse la corona quedó en el top 10. Desde ese momento, la ahora estrella de televisión sobresale debido a su forma de vestir, ya que tiene un estilo juvenil, revelador e innovador, que la hace colocarse como un referente de moda para muchas mujeres jóvenes que están en sus 30.

Las 3 veces que Kristal Silva se lució en mini falda y botas altas

Desde que empezó el otoño, la originaria de Tamaulipas ha mostrado que los atuendos cortos se pueden seguir utilizando a pesar de que las temperaturas empiezan a bajar. Silva, que está próxima a cumplir 31 años el 26 de diciembre, ha lucido una combinación que ha encantado a sus fanáticos que la siguen en la televisión y en redes sociales, ya que ha hecho el match perfecto al vestir mini falda con botas altas, un look que han tratado de imitar muchas de sus admiradoras.

Kristal Silva utiliza botas altas de color rojo IG @kristalsilva_

La modelo ha cautivado al presumir atuendos elegantes, como lo hizo con un conjunto de pata de gallo en colores blancos y negros, pieza que coordinó con unas botas altas rojo carmín, las cuales hicieron un contraste armonioso. Este outfit es una buena opción para la temporada navideña, pues tiene los tonos que están en tendencia, pero también porque tiene mangas largas y un escote en "V" muy discreto, que mantiene cálido a quien lo porta.

Sin embargo, Kristal Silva no sólo se ha dejado ver con diseños más discretos, pues hay que recordar que la ex reina de belleza gusta de las piezas innovadoras y reveladoras, como aquella vez que apareció en la pantalla de Venga la Alegría, luciendo una mini falda de cuadros en color rojo y negro, que combinó con una blusa que llamaba la atención por tener sólo una manga y en el pecho poseer una malla transparente que le daba el toque sensual al look. Como era de esperarse, la presentadora utilizó como calzado una botas altas por arriba de la rodilla en color negro y de gamuza.

Kristal Silva presume su silueta en mini faldas con botas altas IG @kristalsilva_

Al parecer, este tipo de botas en color negro son sus favoritas, ya que en otra oportunidad se dejó ver portando este calzado que llega arriba de la rodilla, pero ahora con una mini falda obscura y con una playera mucho menos formal, pues la conjuntó con una blusa holgada color gris que fajó para hacer un aspecto más estilizado de su figura. Con este look, Kristal demostró que las prendas cortas y este tipo de zapatos, también pueden verse muy chic y juveniles, dependiendo cómo se combinen.

Después de participar en Miss Universo 2016 representando a México, competencia en la que demostró su talento, Kristal Silva se ha ganado un lugar como presentadora de televisión, y es en VLA, donde ha conquistado al público con su carisma y su gusto por la moda, pues es un referente para muchas personas que la ven cada mañana en el matutino de Tv Azteca.

Los estilos casuales y chic también son una buena opción IG @kristalsilva_

SIGUE LEYENDO:

Kristal Silva: 3 bikinis modernos que la coronan como la más bella de VLA

Kristal Silvia se luce con mini vestido rojo perfecto para la fiesta de Navidad

Kristal Silva mueve las caderas como Shakira y presume su silueta