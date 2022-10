Kristal Silva derrite Instagram al lucir su figura en mini falda y blusa con transparencias

Si de buen gusto al vestir se trata, Kristal Silva es uno de los máximos referentes de moda que hay en la televisión mexicana, pues todas las mañanas conquista con sus atuendos, los cuales replica en sus redes sociales como Instagram. Por ejemplo, el día de ayer la conductora de Venga la Alegría derritió el internet al lucir su figura en mini falda y blusa con transparencias.

La también modelo conoce sobre tendencias de cada temporada, por lo que es una fuente de inspiración para muchas mujeres que la ven todas las mañanas en el programa de Tv Azteca. Ésta vez, Kristal dejó ver que está lista para mostrar sus looks de otoño, así que este miércoles hizo una combinación que dejó a todos con la boca abierta, debido a que presumió toda su belleza.

Kristal Silva presume su figura en mini falda y blusa con transparencias

Con la frase "Ya es tiempo de usar looks de Otoño-Invierno", la presentadora de televisión compartió una serie de fotos en su cuenta de la plataforma de Meta, en donde tiene más de 1.7 millones de seguidores, quienes no dudaron en dejar sus halagadores comentarios en los que reconocen que es una de las celebridades más guapas del canal de televisión.

En las imágenes la presentadora, de 30 años, se coronó como la mejor vestida de VLA, pues eligió una mini falda en color rojo que llamó la atención por su diseño de cuatros que se asemejaban a las prendas escolares, sin embargo, ésta pieza tenía unos pequeños flecos al final que le dan más movimiento e innovación.

Asimismo, la originaria de Tamaulipas combinó esta prenda mini con una blusa de transparencias en color negro, que destacó por tener sólo un brazo. De igual forma, hizo el match perfecto con un calzado de botas altas que les llegaron hasta arriba de las rodillas, estilizando sus piernas y su figura femenina.

"Cada vez más chula", "Amamos los looks de otoño", "No te cansas de ser tan bella?", "Preciosaaaa", "Hermosaaa" y "Esas botas te quedan divinas", son algunas de las palabras que dejaron su millones de fanáticos en la publicación que está a punto de llegar a los 36 mil "me gusta". Con esta imagen, la conductora comprueba que cautiva a sus admiradores con sus outfit.

Después de participar en Miss Universo 2016 representando a México, competencia en la que demostró su talento, Kristal Silva se ha ganado un lugar como presentadora de televisión, y es en VLA, donde ha conquistado al público con su carisma y su gusto por la moda, pues es un referente para muchas personas que la ven cada mañana en el matutino de Tv Azteca.

