Kristal Silva mueve las caderas como Shakira y presume su silueta

Moviendo las caderas como Shakira fue como se lució este martes Kristal Silva quien durante su presentación en "Quiero cantar" mostró su talento para bailar e interpretar. Asimismo, la conductora de Venga la Alegría derrochó estilo al presumir su silueta esbelta y curvilínea con un look moderno, con el que también dejó boquiabiertos a sus millones de admiradores, los cuales no pararon de desearle buena suerte en la competencia en la que es una de las favoritas.

Como todas las semanas, la modelo y presentadora sorprendió a los televidentes con el show que dio durante el matutino de Tv Azteca, en el que esta vez unió su talento a su compañero Agustín Fernández, quien también está buscando ganar el reality de canto. Ambos interpretaron el tema "Chantaje" de Shakira y Maluma, con el que paralizaron el foro, ya que encendieron los ánimos con sus movimientos de baile, sobre todo la conductora del programa, quien trató de mover las caderas como la colombiana.

El público no fue el único que disfrutó de esta atrevida presentación, pues también los jueces destacaron que fue una de las mejores del día, ya que se notó que lo disfrutaron mucho y que se divirtieron con esta pieza musical. De esta forma, Kristal sigue sumando buenas críticas y consolidándose como una de las preferidas de la competencia de canto, en la que se coloca en los primeros lugares y se lleva el aplauso del público, que la está apoyando.

Kristal Silva deslumbra con su atuendo

La originaria de Tamaulipas es consiente que para dar un espectacular show, se tiene que apoyar del vestuario y como en otras semanas, se lució con un atuendo que iba perfecto con la canción. Si hace algunos días la vimos verse como JLo con un body rosa, esta vez trató de imitar a la intérprete de "Hips don't lie" con un look inspirado en ella, pero dándole su toque revelador, ya que eligió un top con adornos y una falda desgarrada de transparencias, que la hicieron destacar su figura tan admirada por sus seguidores.

Silva, de 30 años, lució un brasier negro con aplicaciones en las copas de color dorado, del cual destacaban unas cadenas que cruzaban la zona del abdomen. La coqueta pieza la combinó con una falda vaporosa, con unos cachos de tela en colores negro y gris, que le dieron un estilo urbano y revelador a outfit, con el que volvió a dejar claro por qué tiene una de las siluetas más espectaculares dentro del matutino de la televisora del Ajusco.

Kristal Silva y Agustín Fernández cantan "Chantaje" IG @vengalaalegria

El encargado de replicar su look fue la producción de Venga la Alegría, que en sus cuentas oficiales compartió una foto de Kristal Silva y Agustín, quien tiene un atuendo que va a juego con el de la conductora, ya que eligió un pantalón ajustado y un chaleco en polipiel; la pieza dejaba ver su musculatura, por lo que el artista hizo el match perfecto con su compañera para encender la pista y llevarse el reconocimiento de los jueces, pero sobre todo el de los televidentes.

"¿Qué te pareció la presentación de exhibición de @kristalsilva_ y @agus.fernandezr? #QuieroCantarContigo", fue la frase con la que la producción de VLA compartió la imagen en su cuenta de Instagram, en donde recibió diferentes reacciones por parte de los fanáticos: "Me gusto la verdad, vamos Kris", "Muy padre, bailo y canto super kristal y muy sexy wowww", "Guapos", "Me encantó!!" y "Yo pensé que no la harían jajaja. Pero...Se lucieron", por mencionar algunos.

SIGUE LEYENDO:

Kristal Silvia se luce con mini vestido rojo perfecto para la fiesta de Navidad

FOTO: Kristal Silva enseña de más en VLA, así fue el momento exacto