¿Jorge Salinas y Elizabeth Álvarez ya no viven juntos? Esto respondió el actor tras el escándalo de infidelidad

Hace un par de semanas atrás una famosa revista de espectáculos ventiló una serie de fotografías en la que se exhibe al actor Jorge Salinas en una situación más que comprometedora pues aparentemente estaba besando en la boca a su nutrióloga, Anna Paula Castillo y debido a ello se dijo que, tras enterarse de la infidelidad, Elizabeth Álvarez decidió correr al histrión de su hogar sin darle tiempo de justificarse, por lo que a continuación te decimos todo lo que sabemos al respecto.

Fue en el programa de espectáculos llamado “De historia en historia” donde comenzó a circular la versión en la que se asegura que Elizabeth Álvarez tomó el ejemplo de Shakira y le sacó sus maletas a Jorge Salinas, quien ante tal situación se habría visto obligado a pedirle asilo a uno de sus amigos más cercanos.

La famosa pareja se casó en octubre de 2011. Foto: IG: cuquitaoficial_

Tras todo el revuelo que se armó en torno a la supuesta infidelidad de Jorge Salinas, el actor salió a desmentir categóricamente el haber sostenido una relación extramarital con su nutrióloga y al ser cuestionado sobre la reacción de Elizabeth Álvarez, el actor señaló que no quería ofrecer alguna declaración a nombre de su esposa, por lo que llegado el momento ella saldría a hablar si es que así lo deseaba.

En otro momento de su encuentro con los medios, Jorge Salinas fue cuestionado sobre si era cierto que estaba viviendo con uno de sus amigos debido a que Elizabeth Álvarez lo había corrido, no obstante, aseguró que estas versiones son falsas pues sigue estando en su casa y junto a su familia.

Jorge Salinas y Elizabeth Álvarez tienen dos hijos de siete años. Foto: IG: cuquitaoficial_

“No sé quién te lo haya informado, pero sigo viviendo en mi casa, sigo viviendo con mi familia y eso es todo lo que tengo que decirles”, aseveró Jorge Salinas, cuyas palabras fueron respaldadas por Arath de la Torre, quien en el programa “Hoy” aseguró ser un amigo más que cercano a la familia de su colega, por quien también se atrevió a meter las manos al fuego al asegurar que no lo cree capaz de cometer una infidelidad.

“Quiero decirles que yo soy una persona muy allegada a la familia, la verdad somos muy amigos y están mejor que nunca, están unidos, están fuertes, están tranquilos, “La Cuquita” (Elizabeth Álvarez) está tranquila, además, él adora a su familia y sería incapaz de hacer una cosa así, ¡por el amor de Dios!”, señaló Arath de la Torre.

La bella actriz no ha ofrecido ninguna declaración sobre la supuesta infidelidad de Jorge Salinas. Foto: IG: cuquitaoficial_

Es importante señalar que, pese a que Jorge Salinas asegura que no sostuvo ninguna relación fuera de lo profesional con su nutrióloga, Anna Paula Guerrero sigue ofreciendo entrevistas en las que asegura que sí hubo un beso con el actor, no obstante, señaló que está dispuesta a aceptar la versión del actor para no generar un escándalo mayúsculo y por si faltara algo retó a la revista que destapó la supuesta infidelidad a revelar un video que aseguran tener en su poder donde queda en evidencia “toda la verdad”.

