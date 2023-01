Andrea Legarreta y Galilea Montijo se lanzan contra la nutrióloga de Jorge Salinas: “Se vio muy mal”

Galilea Montijo y Andrea Legarreta no quisieron quedarse sin dar su opinión en torno a la supuesta infidelidad de Jorge Salinas a Elizabeth Álvarez y aprovecharon las cámaras y micrófonos de “Hoy” para lanzarse en contra de Anna Paula Guerrero, la nutrióloga con la que el actor supuestamente fue captado en pleno beso, por lo que a continuación te contamos todo lo que dijeron las queridas conductoras del exitoso matutino de Televisa.

Como se mencionó antes, fue durante la última emisión de “Hoy” donde el equipo de conductores encabezado por Andrea Legarreta retomó el tema de la supuesta infidelidad de Jorge Salinas a Elizabeth Álvarez y el primero en tomar la palabra fue Raúl “El Negro” Araiza, quien reconoció el valor de su colega para salir a aclarar que única y exclusivamente tiene ojos para su esposa, Elizabeth Álvarez.

“Muy bien contestado, pero con toda la calma, escuchándose las dos o tres partes que haya. Él está tranquilo, que en este caso su esposa también. Es un tema que, al ser público, a veces hay que dar una explicación. En este caso lo hizo muy bien” sentenció el presentador.

Una vez que llegó el turno de Andrea Legarreta, la querida presentadora no se guardó nada y para empezar arremetió contra la conocida revista que destapó la supuesta infidelidad de Jorge Salinas, además, también aprovechó para criticar a la nutrióloga Anna Paula y hasta le recomendó no seguir ofreciendo entrevistas, mientras que también reconoció el actuar del galán de telenovelas.

“Todo lo que yo alcance a leer, nadie cree en esa revista, era muy tendencioso. Ella (Anna Paula) saliendo a dar entrevista, ¿para qué, hija? ¿para qué? Todo se vio muy mal. Él se vio muy bien, claramente no está un video”, sentenció un tanto molesta Andrea Legarreta.

Por su parte, Galilea Montijo respaldó las palabras de su compañera de emisión y mencionó que “se dice que (la nutrióloga Anna Paula) cobra entrevistas” y para finalizar Arath de la Torre señaló que es muy allegado a Jorge Salinas y Elizabeth Álvarez, quienes pese a todo el revuelo que se armó siguen juntos y reiteró que el actor es un hombre que ama a su familia.

Es importante señalar que de manera paralela al programa “Hoy” en “Venga la Alegría" tuvieron una entrevista con la nutrióloga Anna Paula Guerrero quien volvió a sostener que Jorge Salinas sí la besó en la boca, no obstante, ahora detalló que esta situación fue una ocasión única, aunque el actor ya le había coqueteado en ocasiones anteriores y para rematar contestó afirmativamente cuando Horacio Villalobos le preguntó si estaba dispuesta a aceptar la versión que dio el actor para no armar un escándalo mayúsculo, lo cual, desató la ira de los conductores pues la aconsejaron no quedarse callada y defender su versión.

