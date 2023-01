Jorge Salinas: nutrióloga reacciona después de que el actor rechazara serle infiel a Elizabeth Álvarez

Después de que Jorge Salinas negara haberle sido infiel a su esposa Elizabeth Álvarez con su nutrióloga, Anna Paula Guerrero-Castillo, médico que fue ligada sentimentalmente al actor, dio una entrevista a un medio de comunicación en la que reaccionó a las declaraciones del galán de telenovelas y además mandó un mensaje para su pareja. La doctora indicó que después de esto espera que termine la polémica en la que se vio envuelta desde hace algunos días.

Este miércoles, el programa "De primera mano" contactó a la nutrióloga del protagonista de "Perdona nuestros pecados", quien reiteró que la relación que tenía con el actor era profesional, por lo que ahora está satisfecha con las recientes declaraciones Salinas, quien declaró que no hay nada entre los dos, por lo que el histrión, de 54 años, por fin terminó con las especulaciones sobre su supuesta infidelidad.

“Así como el señor Salinas salió a decir que su amor es para su familia, mi amor es para mi profesión, mi trabajo, y los resultados ahí están”, declaró Anna Paula, que había sido señalada como la tercera en discordia en el matrimonio de más de 10 años de Elizabeth Álvarez y Jorge Salinas. La médico siempre fue la primera en dar la cara ante este escándalo, pues desde que se dieron a conocer las fotos en las que supuestamente estaba besando al artista, lanzó un comunicado y dio algunas entrevistas.

Nutrióloga manda mensaje a Elizabeth Álvarez

Durante la conversación con Gustavo Adolfo Infante y su equipo, Guerrero-Castillo aprovechó para mandarle un mensaje a Álvarez, a quien dijo que admira, pues conoce su trabajo en la televisión. La profesional de la salud destacó que respeta mucho a todas las mujeres y sabe que Jorge Salinas está casado, por lo que esa sería una de las razones por la que nunca hubiera iniciado una relación con el galán de melodramas de Televisa.

“Yo siempre he tratado de respetar a las mujeres, a ella (Elizabeth Álvarez) la admiro como actriz en su profesión, y que he tratado de respetar al señor Jorge Salinas todo el tiempo. Y nada más. Yo estoy tranquila, sé que no hay nada más, la vida sigue, hay que vivir en el presente; eso fue del año pasado e incluso muchas más personas me han buscado, se ha visto y hecho muy popular mi trabajo”, indicó Anna Paula para terminar por fin con la polémica.

Anna Paula indicó que su popularidad creció con el escándalo IG @doctora.annapau

Sobre el beso con Jorge Salinas, la nutrióloga indicó que solo fue “una despedida cordial” debido a que se acercaban las fiestas decembrinas y ya no se volverían a ver por una larga temporada, asimismo, aclaró que no suelen tener contacto más allá de lo profesional. En tanto, resaltó que existe un video, el cual podría constatar que entre el actor y ella no hay ningún acercamiento fuera de lo normal.

“Estábamos deseando una Feliz Navidad y Año Nuevo. Justo recalco, y el señor Jorge Salinas recalca, que una vez que salga el video se podrán aclarar más dudas. La verdad es que este escándalo se ha hecho más grande de lo que debería ser. Fue un beso cordial, una despedida cordial”, insistió la profesional de la salud, quien no quiso aclarar cómo fueron los supuestos coqueteos por parte del actor, pues anteriormente había dicho que el protagonista de cine y televisión le hizo algunas preguntas personales.

El actor negó tener un romance con su médico Foto: Especial

