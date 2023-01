Anna Paula, nutrióloga de Jorge Salinas, reacciona a la versión del actor: "Llegó más lejos de lo que imaginé"

Desde hace unas semanas, el famoso actor, Jorge Salinas está en el ojo del huracán después de que una famosa revista de espectáculos compartiera un par de fotografías que lo ligan sentimentalmente con su nutrióloga, Anna Paula, a pesar de que lleva bastante tiempo casado con la actriz, Elizabeth Álvarez.

Tras varias semanas de completo silencio, el día de ayer, el protagonista de telenovelas concedió una breve entrevistas con distintos medios de la farándula en la que habló sobre el escándalo que pone en peligro su matrimonio. Sus declaraciones acapararon la atención de toda la industria.

Frente a las cámaras de televisión, Jorge Salinas dijo que sería la primera y última vez que hablaría del tema, confesando que ama profundamente a su esposa y que lamenta todo lo que ha ocurrido en los días recientes.

Este jueves 26 de enero, el programa matutino "Venga La Alegría" entrevistó a Anna Paula Guerrero, nutrióloga de Jorge Salinas, para conocer su opinión sobre las recientes declaraciones que lanzó el actor de cine, teatro y televisión.

Frente a la cámaras de televisión, la nutrióloga dijo que existe un video que exhibirá lo que realmente ocurrió entre ella y Jorge Salinas. Confesó que estar ligada a los medios de comunicación es algo nuevo y no supo como lidiar con ellos.

Por otra parte, Anna Paula dejó claro que no piensa contradecir a Jorge Salinas, pero se mantiene congruente con lo que ha dicho en sus distintas declaraciones. También fijó su postura al decir que sí hubo un beso y coqueteó por parte del reconocido actor.

"Si Jorge Salinas dice que no (hubo beso), así está bien. Yo soy congruente con lo que digo. Todo esto ha sido muy grande. Finalmente él es la figura pública. No ha habido ningún tipo de comunicación. No hay nada más. Sí (me besó) yo me estaba despidiendo. Esto llegó más lejos de lo que imaginé", finalizó