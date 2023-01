VIDEO | Nutrióloga de Jorge Salinas reacciona las declaraciones del actor y asegura que sí se besó con él

A casi 24 horas de que Jorge Salinas enfrentara a la prensa para negar rotundamente que haya sostenido una relación extramarital con la doctora que le ayudó a bajar de peso, ahora es ella, Anna Paula Guerrero-Castillo quien respondió a estas declaraciones. Después de que el galán de telenovelas afirmó que nunca fue infiel y le es leal a su esposa Elizabeth Álvarez, la profesional de la salud brindó una entrevista para el programa Venga la Alegría donde externó su descontento con el actor.

"Como el señor Jorge Salinas dijo, sería mejor que se revelara el video para poder aclarar la situación. Al principio yo me vi sola en la situación, los medios también son nuevos para mí y mejor sería que se pudiera aclarar con el video", expuso Ana Paula.

Ante la pregunta de los presentadores del matutino sobre si existieron besos o no, Guerrero-Castillo únicamente contestó: "Si el señor Jorge Salinas dice que no, pues está bien".

La doctora asegura que es congruente con lo que dice

Debido a que en esta declaración contradice a las anteriores que concedió en las que admite que sí se besó con el actor, la doctora refutó: "Yo soy congruente con lo que digo, trato de ser congruente siempre y siempre me dirijo con la verdad, yo creo que es una característica que debe de ser siempre en una persona y eso es lo que yo digo".

Después de que de Horacio Villalobos mencionó: "sí hubo beso, pero prefiere callar", la doctora señaló: "Así es, creo que todo esto ha sido muy grande, yo llevaba 8 días dando declaraciones y hasta después salió el señor Jorge Salinas, y finalmente él es la figura pública y su palabra es ahora la que… Como el señor Jorge Salinas mencionó, él se va a ser cargo de sus actos, y yo también".

Finalmente, Anna Paula Guerrero-Castillo confirmó que hubo un beso más allá de la relación paciente médico y recalcó que a partir de ese momento no ha tenido contacto con el artista. "No, no ha habido ningún tipo de comunicación […] Sí, yo me estaba despidiendo, y es por eso que desde esa ocasión ya no volvimos a hablar", explicó al respecto.

Agencia México

