FOTO | Karely Ruiz conquista Madrid desde el balcón con sólo una sudadera abierta

De manera inesperada Karely Ruiz sorprendió a sus seguidores tras hacer algunas publicaciones en sus redes sociales desde Madrid, España, lugar donde se encuentra de "vacaciones", aunque todo puede suceder, pues cualquier escenario resulta interesante si hace una sesión fotográfica para alguna de sus dos cuentas de OnlyFans, donde es considerada una de las reinas.

Después de abandonar el paradisiaco Cancún, Quintana Roo, donde estuvo acompañada por la influencer Mona, parece que la joven de 22 años replanteó su vida y está dispuesta a hacer algunos cambios. En este caso mencionó que dejará el alcohol, se quitará o tapará algunos de sus tatuajes, suspenderá las fiestas y hasta buscará una novia. De igual manera anunció que regresará a la escuela para estudiar Inglés, además de piano, instrumento musical que le agrada.

Karely Ruiz aclaró que los cambios que busca hacer probablemente no los noten sus seguidores debido a que continuará publicando fotografías sensuales para mantenerlos contentos y no dejar de ser la favorita. Esto lo está cumpliendo, pues elevó la temperatura en Instagram con una serie de instantáneas donde aparece con un outfit que no dejó mucho a la imaginación.

Karely Ruiz está dispuesta a conquistar España (Foto: IG @karelyruiz)

Durante la gélida mañana de este miércoles, la modelo de OnlyFans tuvo la ocurrencia de salir al balcón del lugar donde se está hospedando usando únicamente el pantalón de su pijama, una sudadera afelpada gris y sus orejeras. Cabe resaltar que no se puso nada debajo y enseñó prácticamente todos sus encantos frontales. "¡Qué buena vista¡ ¿Cuál te gusta más?", escribió la regiomontana para dejar babeando a sus followers.

Karely Ruiz aseguró que triunfará en este 2023 (Foto: IG @karelyruiz)

¿Cuál fue la reacción de los seguidores de Karely Ruiz?

Karely Ruiz está acostumbrada que en cuanto hace alguna publicación sus casi 8 millones de seguidores de Instagram reaccionan de inmediato. Muchos representantes del mundo de los influencers se hicieron presentes con expresiones de admiración y prácticamente declaraciones de amor, además de el resto de los personajes que carecen de la insignia propia de la plataforma.

Maya Nazor sorprendió a varios tras mandarle un emoji de carita con ojos de corazón, mientras que sus fans escribieron mensajes como: "Karely estas hermosa también la vista", "Tu me gustas más que la vista", "Eres una diosa, me tienes encantado , saludos desde Colombia", fueron algunos de los comentarios que le hicieron.

Karely Ruiz tiene un gusto particular por los disfraces (Foto: IG @karelyruiz)

