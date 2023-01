VIDEO | Karely Ruiz revela que le gustaría tener novia, estudiar inglés y piano: “Este año quiero triunfar”

Al ser una figura reconocida, Karely Ruiz se mantiene muy activa a través de sus redes sociales, plataformas que la catapultaron a la fama y la fortuna. Sin embargo, aunque parece que todo es miel sobre hojuelas en su vida, las cosas son muy distintas. Durante una transmisión en vivo desde su cuenta de Instagram, realizó una serie de confesiones que dejaron con el ojo cuadrado a sus seguidores y en especial a los galanes que estarían dispuestos a todo por conquistar su corazón.

A través del video, aseguró que aunque le gustan los hombres estaría dispuesta a entablar una relación con una mujer. Esto lo mencionó debido a que busca a una persona que se interese por su persona y no le importe lo que haga, como su trabajo dentro de la plataforma OnlyFans, donde es considera una de las reinas. La idea le surgió después de que pudo observar a una pareja de chicas queriéndose y apoyándose.

"Una novia no me caería mal... Vi esa conexión en las chavas y dije, 'qué bonito, yo quiero eso'", expresó Karely Ruiz, quien desde hace unos días aseguró que buscará evolucionar a una mejor versión, pues aunque las fiestas son buenas, ya se cansó un poco de eso. Además de que "cansan y gastas", reveló. De igual forma, habló muy poco sobre su última relación a la que tildó de "tóxica" porque no fue sana.

(Foto: IG @karelyruiz)

Karely Ruiz regresará a la escuela

Para sorpresa de muchos, Karely Ruiz les recomendó una lectura de la cual ya va muy avanzada y la tiene emocionada porque tiene tintes románticos. Explicó que aunque esa actividad no la hace mucho, cuando estudiaba Enfermería sí tenía que devorarse varios libros. Confesó que en ocasiones le da nostalgia y extraña un poco su vida como alumna. Por esta razón aseguró que volverá a las aulas en este año.

(Foto: IG @karelyruiz)

La joven de 22 años aseguró que este año 2023 será suyo, pues buscará triunfar a toda costa. Aunque goza de la fama y la fortuna, desde Madrid, España, enteró a sus fans que está dispuesta a regresar a la escuela. Aunque en otro momento mencionó que la carrera de Nutrición le interesaba, ahora se inclinó por el Inglés. Por si fuera poco, expresó que tiene un gusto por la música, pero no como otros influencers que tienen el descaro de cantar, sino que tomará clases de piano en cuanto se instale en la Ciudad de México.

Fue así como Karely Ruiz mostró una faceta que tenía reservada ya que por lo regular siempre tocaba temas banales como la ropa, las fiestas, los lujos, las falsas amistades y el contenido que subiría a sus cuentas de OnlyFans. Tal parece que su visita a Cancún, Quintana Roo, le cambió la manera de ver la vida ya que aunque aseguró que se la pasó de maravilla, regresó con reflexiones de relevancia.

(Foto: IG @karelyruiz)

