Jorge Salinas y Elizabeth Álvarez: 3 fotos de su sólido matrimonio tras terminar con los rumores de infidelidad

Después de varios días de especulaciones, Jorge Salinas por fin salió ante los medios de comunicación a negar que le haya sido infiel a su esposa Elizabeth Álvarez, esto después de que se filtraran unas fotos en las que supuestamente está besando a otra mujer, quien era su nutrióloga. El actor comprobó que tiene un matrimonio sólido, tal y como lo dejan ver las fotos que comparte en sus redes sociales, por eso aquí te dejamos las tres más románticas.

Hace unos días, la pareja estuvo en el ojo del huracán debido a que una popular revista de espectáculos reveló unas fotos en las que supuestamente el galán de telenovelas estaba besando a Anna Paula Guerrero-Castillo, su médico con la que aparentemente tenía un año de relación. La primera en dar la cara y decir que no tenía algo más que un vínculo profesional con el histrión fue la doctora. quien aseguró que su convivencia sólo era para ayudar a la estrella de televisión.

Fue hasta este miércoles durante la presentación de la telenovela "Perdona nuestros pecados", que el histrión, de 54 años, dio su versión y al igual que su nutrióloga negó tener una relación fuera de su matrimonio y haberle sido infiel a su esposa, con la que tiene más de 10 años juntos y dos hijos, León y Máxima. Asimismo, destacó que ama mucho a Elizabeth y que lamentaba que su médico quedara en medio de esta polémica.

Jorge Salinas y Elizabeth Álvarez tienen 11 años de casados IG @cuquitaoficial_

“La declaración que voy a dar es única e irrepetible: soy una persona que ama profundamente a su esposa Elizabeth (Álvarez), ama profundamente a su familia y que lamenta todo este tema mediático”, indicó durante la conferencia de prensa. De esta manera el actor le puso punto final a los rumores sobre su posible separación de Elizabeth Álvarez, quien también es actriz y dejó sus proyectos para dedicarse a la crianza de sus pequeños.

Hasta el momento, la actriz, de 45 años, no ha dado alguna declaración al respecto, en tanto, la doctora Guerrero-Castillo le envió un mensaje por medio de una entrevista que le realizó un programa de espectáculos. “Yo siempre he tratado de respetar a las mujeres, a ella (Elizabeth Álvarez) la admiro como actriz en su profesión, y que he tratado de respetar al señor Jorge Salinas todo el tiempo", destacó para reiterar que nunca tuvo una relación sentimental con el galán de cine y televisión.

Los actores tuvieron a los mellizos, León y Máxima IG @cuquitaoficial_

Y es que las especulaciones tomaron fuerza debido a que Jorge Salinas ha sido relacionado sentimentalmente con diferentes mujeres mientras mantiene una compromiso. De hecho, al histrión y a su actual esposa se les vinculó cuando él todavía estaba casado con Fátima Boggio. Sin embargo, fue después de su divorcio, tras casi 13 años de matrimonio y dos hijos, los gemelos Jorge y Santiago, en 2009 la pareja formalizó su noviazgo y dos años después llegaron al altar.

Actualmente, tienen 11 años de casados y son padres de los mellizos, León y Máxima. La actriz ha dejado ver en su cuenta de Instagram que tienen una relación muy sólida, además, se sabe que es Álvarez quien alentó al protagonista de telenovelas a que tuviera una convivencia más cercana con sus demás hijos, Jorge, Santiago, Gabriela y hasta Valentina Noli, fruto de su fugaz romance con Andrea Noli, y a la que acaba de reconocer a penas el año pasado.

La actriz muestra los románticos momentos con su esposo IG @cuquitaoficial_

