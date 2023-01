María León sacude la red con ajustado minivestido

María León, conocida como “Sargento León” en las plataformas digitales, se impuso nuevamente ante las cámaras con su hermosura y un colorido outfit. Pero esto no es novedad en la vida de la cantante ya que siempre logra consentir a sus seguidores con sus looks y la particular belleza que la caracteriza.

Tiene más de 2,8 millones de fans en Instagram, plataforma que elige para compartir pasajes de su vida y profesión. En ella se describe como “repostera, bailarina, actriz y comediante de closet” y también resalta que quiere “conocer el mundo y tener su´perpoderes”.

Recientemente, María León se refirió a “Infelices para siempre” la cinta que protagonizan Consuelo Duval y Adrián Uribe. La cantante es responsable de uno de los soudtracks junto al conductor Omar Chaparro. “Le pongo 9.5 porque le falta autoestima como cantante. Aparte de ser entonado, es disciplinado, se la pasa estudiando, quiere que todo salga bien en todos los aspectos. Es bien padre”, respondió al ser consultada por la faceta de cantante de Chaparro.

“Sargento León” participó del programa “Cue´ntamelo Ya” producido por Televisa en donde estuvo hablando, entre otras cosas, del estreno de la nueva temporada del reality “Mira Quie´n Baila” en el cual se destaca. Consciente de sus atributos naturales, María León se apoderó de las cámaras e impuso nuevamente tendencia con su look.

La ex vocalista de "Playa Limbo" lució un ajustado minivestido que atrapó todas las miradas. Muy colorido y corto, dejó al descubierto las curvas que ostenta María León y por las cuales ha sido merecedora de comentarios como “Súper hermosa”, “Sargento tu siempre tan hermosa”, “Que bello Outfit”, “La más bella”, “Eres un bombón” y “Ese look me encantó”, entre otros.

