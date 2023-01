Desde el piso, María León presume abdomen de acero en leggins entallados

María León volvió a robar miradas en las redes sociales con su belleza y cuerpazo. La cantante compartió este miércoles en las historias de Instagram, plataforma en la que tiene millones de fanáticos, un video en el que se dejó ver desde el piso, bañada en sudor y exhausta, luego de una pesada rutina de ejercicio para la que eligió un coqueto look de leggins entallados y un top gris, con el que presumió su abdomen de acero.

"Sargento León", como es conocida en las plataformas digitales, comenzó su carrera como cantante siendo parte del grupo juvenil "T' de Tila", para después ser la vocalista de "Playa Limbo", grupo en el que estuvo por más de 10 años, hasta que decidió comenzar una carrera como solista, y también ha destacado como actriz, sin embargo, en los últimos meses ha demostrado que es una talentosa bailarina.

María León presume cuerpazo

León cautivó a sus fans en la plataforma de Meta, donde la siguen 2.8 millones de fanáticos, con el clip que publicó en el que presumió toda su belleza con un revelador atuendo, pues también se dejó ver realizando ejercicio con una pesa, mostrando que sin duda tiene una de las siluetas más trabajadas del medio del espectáculo, pues presume su abdomen marcado y musculosas piernas.

"#MadrizaAsiática Chino me matastessss", escribió María, de 36 años, para acompañar el video en el que se le ve posando desde el piso, recostada sobre recostada sobre un tapete y visiblemente cansada, pues de acuerdo a lo que publicó y lo que le dijo a su entrenador, su rutina requirió de toda su fuerza, coronándose como la reina del gimnasio, no sólo por su trabajo, también por su belleza y look.

María León enamora desde el piso. Foto: IG @sargentoleon

En su cuenta oficial de Instagram, la actriz y cantante compartió otro clip con la que cautivó a sus fanáticos y presumió su abdomen de acero, como se le conoce a esa parte del cuerpo cuando está muy marcada y firme, pues volvió a confirmar que es una amante de la actividad física, sorprendiendo con su fuerza y habilidades, demostrando además que siempre luce muy hermosa.

María Elizabeth León Herrera, nombre completo de la intérprete, también conocida como "Sargento León", debutó como actriz en el año 2016, participando en la serie "Guerra de ídolos", de Telemundo y Netflix, y desde ese momento su fama en los escenarios no ha parado, pues recordemos que la originaria de Jalisco protagonizó la obra musical "Hoy no me puedo levantar" y hace sólo unos meses destacó en el reality "Mira quién baila", de Univision, Las Estrellas.

La cantante presume cuerpazo y abdomen de acero. Foto: IG @sargentoleon

