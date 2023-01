VIDEO: María León sube la temperatura con sensual baile y sólo una camiseta

María León se llevó todas miradas en las redes sociales con un video en el que demostró que tiene un gran talento para la danza. En sus cuentas oficiales de Instagram y Facebook, la famosa cantante y actriz consintió a sus millones de fans con un sensual baile y vistiendo sólo una camiseta que combinó con panty medias a la altura de los muslos decoradas con encaje, logrando recibir miles de "likes" y subir la temperatura.

"Sargento León", como es conocida en las plataformas digitales, comenzó su carrera como cantante siendo parte del grupo juvenil "T' de Tila", para después ser la vocalista de "Playa Limbo", grupo en el que estuvo por más de 10 años, hasta que decidió comenzar una carrera como solista, y también ha destacado como actriz, sin embargo, en los últimos meses ha demostrado que es una talentosa bailarina.

María León conquista con sensual baile

León subió la temperatura en las plataformas de Meta con el clip que publicó en la que presumió toda su belleza con un revelador atuendo, pues se dejó ver moviendo las caderas y sólo vistiendo una camiseta verde militar que le permitió mostrar sus piernas, las que resaltó al vestir unas panty medias negras con encaje en la parte superior, y también se observa que lleva un pequeño short negro debajo.

"mor a mí a mi amor... #Rumba Coreo collab con mi miss @dal_loga . Este 29 enero ya inicia @miraquienbaila por @canalestrellas . *ocupo una Marie Kondo pa' mis cables. #idontowncopyrightstothemusic", escribió María para acompañar el video que ha sido la sensación entre sus millones de seguidores en Instagram, logrando recibir más de 700 comentarios con halagadoras palabras y generar 55 mil 400 "me gusta".

María León se luce como toda una bailarina. Foto: IG @sargentoleon

En su cuenta oficial de de plataforma de fotos y videos, en la que tiene 2.8 millones de seguidores, la actriz y cantante, de 36 años, compartió el clip con la que cautivó a sus fanáticos y subió la temperatura, pues volvió a dejarse ver en un look arriesgado y sensual, al mostrarse sólo con una camiseta, outfit que fue perfecto para realizar sus movimientos y confirmar que es una mujer llena de talentos.

María Elizabeth León Herrera, nombre completo de la intérprete, también conocida como "Sargento León", debutó como actriz en el año 2016, participando en la serie "Guerra de ídolos", de Telemundo y Netflix, y desde ese momento su fama en los escenarios no ha parado, pues recordemos que la originaria de Jalisco protagonizó la obra musical "Hoy no me puedo levantar" y hace sólo unos meses destacó en el reality "Mira quién baila", de Univision, Las Estrellas.

La cantante conquista con su sensualidad. Foto: IG @sargentoleon

