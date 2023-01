María León sorprende con su flexibilidad al presumir su figura con minifalda y tacones rojos

Luego de unos días de descanso para disfrutar de las fiestas decembrinas, María León retomó una de sus grandes pasiones y que la llevó a conquistar el reality show “Mira quién baila”. Se trata de la danza, aunque en esta ocasión aprovechó para presumir su elasticidad y torneada figura con una minifalda en color negro, algo que le ganó una lluvia de halagos.

“Siempre regresa a tu lugar feliz y voy pal camino amarillo”, es el mensaje con el que la cantante compartió una serie de fotografías con las que muestra que ha retomado sus clases de baile, por ello, lució unas zapatillas en color rojo haciendo referencia al cuento “El mago de Oz” y su personaje Dorothy Gale.

María León retoma sus clases de baile. Foto: IG @sargentoleon

Además, llevó una minifalda negra que le permitió presumir su impactante flexibilidad y piernas de infarto resultado de una estricta rutina de ejercicio y sana alimentación. Lo combinó con un ajustado body en color azul ideal para quienes desean comodidad al momento de realizar actividades intensas, como el baile.

Los comentarios no se hicieron esperar sus más de 2 millones de seguidores en Instagram la llenaron de halagos destacando su figura, talento y arrolladora belleza. “Mi bailarina favorita”, “Que chulada de mujer”, “Belleza de mujer”, “Perfección”, fueron algunos de los mensajes que recibió la cantante.

María León impacta con su flexibilidad. Foto: IG @sargentoleon

El baile para María León

La pasión de la exvocalista de Playa Limbo por el baile no sólo le ha ganado el reconocimiento de sus fans, pues también ha brillado en importantes reality shows y como muestra su reciente triunfo en “Mira quién baila” en donde sus pasos lograron dejar huella y dejaron sin aliento al público y los jueces.

Aunque Maria León también ha mencionado la importancia del baile en su vida fuera de los escenarios, pues la salvó de una cirugía de rodilla cuando era una niña debido a un fuerte problema ortopédico que tenía y por el que un médico le recomendó a sus padres meterla a clases de ballet.

"El baile en mi vida ha sido una constante de sanación, de alegría, diversión y me ha confirmado que soy capaz de lograr lo que yo quiero. El baile llegó a mi vida porque yo tenía un problema ortopédico, nací con un problema en mis piernas que no me permitía caminar bien", relató la cantante en entrevista para People en Español.

Añadió: ”A los 3 años comienzo a tomar clases de ballet y al regresar a casa le dijo a su mamá: 'Yo quiero ser bailarina, esto es mi vida'. Mis papás siempre me hicieron sentir que yo era capaz de lograr lo que yo quisiera siempre y cuando le echara muchas ganas (…) El baile se mantuvo en mi vida porque me salvó de una operación de rodillas, y me ha salvado de muchos momentos de tristeza”.

SIGUE LEYENDO:

FOTO: María León sube la temperatura con sensual lencería de encaje

FOTO | María León cautiva con elegante corsé rojo para Navidad

FOTO: María León sube la temperatura con sólo una camiseta blanca