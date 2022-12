FOTO: María León sube la temperatura con sensual lencería de encaje

María León despide el 2022 causando impacto entre sus millones de fans en las redes sociales. En sus cuentas oficiales de Instagram y Facebook la cantante y actriz compartió una imagen con la que dejó sin aliento a sus admiradores, al lucirse en una sensual lencería negra de encaje con la que subió la temperatura en las plataformas digitales y se confirmó como una de las mujeres más bellas del medio del espectáculo.

"Sargento León", como es conocida en las redes, comenzó su carrera como cantante siendo parte del grupo juvenil "T' de Tila", para después ser la vocalista de "Playa Limbo", grupo en el que estuvo por más de 10 años, hasta que decidió comenzar una carrera como solista, siendo ahora una de las más destacadas de la industria por su talento, en dónde también se ha ganado un lugar como una de las artistas más sensuales.

María León se luce en lencería de encaje

León deslumbró a sus millones de seguidores en las plataformas de Meta con una instantánea que publicó en la que presumió toda su belleza con un revelador atuendo, pues posó en lencería y una camiseta corta que le permitió mostrar su trabajado abdomen, un look que fue perfecto para finalizar la dinámica #miércolesdefuego, con la que cada semana ha consentido a sus fans con atrevidos outfits.

María León presume cuerpazo en lencería. Foto: IG @sargentoleon

"Hay cosas que no vale la pena aclarar… el tiempo lo hará por ti. Último #MiércolesDeFuego 2022", escribió María para acompañar la foto que ha sido la sensación entre sus millones de seguidores, logrando recibir más de 600 comentarios con halagadoras palabras como: "Wow Maria Leon eres un monumento de mujer", "Madre santa!!! Y yo tragando recalentado como por cuarta vez!!! @sargentoleon eres candela pura leoncita", "Dios de mi vida, la perfección", "Eres la definición de la belleza, me encantas" y "Que hermosura de mujer"; además de generar 70 mil "me gusta".

En su cuenta oficial de Instagram, plataforma en la que cuenta con 2.8 millones de fans, la actriz y cantante, de 36 años, compartió la fotografía con la que cautivó a sus fanáticos, pues volvió a dejarse ver en un look revelador, al combinar una panty negra de encaje con una camiseta del mismo color, que llama la atención por estar cortada y llevarla como un top mini amarrado, creando una prenda provocativa con escote pronunciado.

La cantante presume cuerpazo. Foto: IG @sargentoleon

León, que ha dejado claro que es una de las famosas que más trabaja en mantener su figura, posó con estilo y sensualidad, y de hecho ya había dejado ver algunas imágenes con este look con el que mostró su silueta perfecta y causó furor, subiendo la temperatura al presumir desde diversos escenarios el atuendo de lencería con el que se confirmó como una de las más bellas del medio.

María Elizabeth León Herrera, nombre completo de la intérprete, también conocida como "Sargento León", debutó como actriz en el año 2016, participando en la serie "Guerra de ídolos", de Telemundo y Netflix, y desde ese momento su fama en los escenarios no ha parado, pues recordemos que la originaria de Jalisco protagonizó la obra musical "Hoy no me puedo levantar" y es vencedora de "¿Quién es la máscara?".

Causa furor con sus atrevidos atuendos. Foto: IG @sargentoleon

SIGUE LEYENDO:

María León se siente orgullosa de inspirar a otras mujeres a disfrutar de su belleza y cuerpo

FOTO | María León cautiva con elegante corsé rojo para Navidad