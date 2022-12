María León se siente orgullosa de inspirar a otras mujeres a disfrutar de su belleza y cuerpo

La cantante María León deleita el oído de sus fans con su música y letras, pero en 20 años de carrera aprendió que es su sensualidad la que inspira a las mujeres que la siguen en redes sociales a reconocer, aceptar y gozar su cuerpo, belleza y sexualidad.

“Busco transmitir un mensaje de libertad. Hemos vivido tantos años con este prejuicio de lo que una mujer debe o no hacer, cómo se debe vestirse y cosas así, que si tienes el espacio que yo tengo, es necesario hablar romper esos tabúes, mostrar que ser sensual no está relacionado con cierto comportamiento, al contrario es saber el valor que te das a ti misma como persona”, afirmó.