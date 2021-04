María León comparte sus letras con otros cantantes y músicos

La cantante María León considera que hace falta más reconocimiento para las mujeres compositoras, porque aún hay artistas hombres que no se animan a interpretar temas de colegas, incluso a ella la “han dejado en visto”, cuando invita a algunos cantantes a interpretar sus temas.

“Creo que es parte de la cultura, entre más mujeres tengamos oportunidad de componer y más hombres canten nuestras canciones, será mucho más fácil que no les dé pena, o no sé cuál es el sentimiento o por qué lo hagan”, dijo en entrevista, antes de participar en el programa del Heraldo TV, Me lo dijo Adela.

El disco de la intérprete es regional y pese a todo, cuenta con colaboraciones que deleitarán a sus fans. Por ahora se concentra en dar vida a María en el musical.

Hoy no me puedo levantar, al que regresa después de siete años de haber hecho el mismo papel.

“La primera vez que lo hice, no existía este movimiento de empoderamiento, de la búsqueda de equidad y orientación sexual. Ahora hay muchas cosas que son similares a los 80, a la época de Mecano, y la puesta en escena se aborda desde ese lugar, lo cual hace que sea mucho más fácil conectar con las nuevas generaciones”, comentó.

La cantante de Pedir Permiso no es la única que se integró al elenco de la obra en esta nueva temporada, también lo hizo Jorge D’Alessio con el papel de Venancio y quien fue otro invitado en el programa de televisión para hablar sobre su regreso a los escenarios con público presente.

Para D’Alessio estar en este proyecto es de las cosas más bonitas que le han pasado en esta cuarentena, porque lo rescató emocionalmente cuando tanto necesitaba la ilusión de estar en el escenario.

“Es importante reconocer que la música, el arte y el teatro son actividades esenciales. Las obras sanan, curan el alma y se nota; la gente sana al vernos, porque experimentan cosas que a lo mejor están pasando y después de un año con cubrebocas, ver a los actores que se expresen por ti, es una catarsis brutal”, detalló el cantante de Matute.

Por Patricia Villanueva Valdez

