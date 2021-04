¿Quién es la misteriosa mujer que le "robó" un beso a María León? Te lo contamos

María León es de las celebridades mexicanas que siempre da de qué hablar y esa vez dejó anonadados a todos. Y es que subió una fotografía a Instagram en la que se ve cómo besó apasionadamente a una mujer.

La postal la subió con motivo del Día Internacional del Beso, que se celebró ayer 13 de abril; al pie de la foto escribió: “Cuando se dan más besos en la ficción que en la realidad… faltan 3 días #ensayos #hoynomepuedolevantar #diainternacionaldelbeso”.

Y es que en realidad las fotografías son parte de la obra de teatro musical ‘Hoy No Me Puedo Levantar’ en la que comparte escenas de beso con María Elisa Gallegos, quien interpreta a ‘Patricia’. En las imágenes también hay un beso con el ex académico Yahit, quien da vida a ‘Mario’ en la puesta en escena.

Es su compañera en la obra. Foto: Especial.

Por su parte los internautas le dejaron comentarios en la publicación y escribieron, “quien fuera ella”, “la mejor actriz”, “me convertiré en actriz”, “y yo como los chinitos, nomás milando”, comentaron.

Tal y como lo dijo la también cantante, que interpretará a ‘María’’, la obra de teatro está a punto de regresar al Centro Cultural Teatro 2 el próximo 16 de abril, tras haberse pausado por la pandemia de Covid-19.

Estas son las fotos que levantaron polémica:

No conoce lo que es descansar

María León prepara nuevo material discográfico: “Estoy terminando de grabar mi nuevo disco que me aventuré en esta pandemia eterna. Serán 12 temas dentro del género regional mexicano con tintes urbanos y pop; vienen featuring brutales, se me cae el corazón de gratitud para todos los que colaboraron. El estreno espero que sea antes del Teatro Metropólitan que todavía está para el 2 de octubre”, comentó recientemente. Aún no sabemos cómo se llamará y sólo queda esperar a que lo lance.

msb