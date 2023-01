FOTO: María León sube la temperatura con sólo una camiseta blanca

María León se llevó todas miradas para terminar la primer semana del 2023. En su cuenta oficial de Instagram, donde la siguen millones de admiradores, la cantante compartió una serie de fotos de lo que ha sido el inicio de este año, y fue con la primera imagen que subió la temperatura al presumir su belleza y torneadas piernas con sólo una camiseta blanca, logrando recibir miles de "likes" y comentarios.

"Sargento León", como es conocida en las redes sociales, comenzó su carrera como cantante siendo parte del grupo juvenil "T' de Tila", para después ser la vocalista de "Playa Limbo", grupo en el que estuvo por más de 10 años, hasta que decidió comenzar una carrera como solista, lo que la llevó a consolidarse como una de las artistas favoritas y también destacar entre las más hermosas y sensuales.

María León conquista con sólo una prenda

León cautivó a sus millones de seguidores en la plataforma de Meta con la instantánea que publicó en la que presumió toda su belleza con un revelador atuendo, pues posó con una camiseta que le permitió mostrar sus piernas y presumir su pequeña cintura, imagen que pertenece a un grupo de instantáneas que fueron capturas desde la ciudad de Las Vegas, en Estados Unidos, donde la también actriz comenzó el 2023.

María León enamora con su belleza y estilo. Foto: IG @sargentoleon

"2023… empiezas bonito… quédate así", escribió María para acompañar las fotografías que han sido la sensación entre sus millones de seguidores, logrando recibir más de 300 comentarios con halagadoras palabras como: "Feliz Año Nuevo mi Sargento! Bendiciones Eternas", "Simple y sencilla que más...", "Una chica con una extraordinaria belleza!!!", y "No puedo mas te lo tengo que decir esta super bien... estoy super enamorado de tu sensualidad y como eres tu"; además de generar 48 mil "me gusta".

En su cuenta oficial de Instagram, plataforma en la que cuenta con 2.8 millones de fans, la actriz y cantante, de 36 años, compartió la fotografía con la que cautivó a sus fanáticos, pues volvió a dejarse ver en un look revelador, al mostrarse sólo con una camiseta blanca, outfit que también compartió en sus historias de la red social, instantánea en la posó de frente y sólo con la frase "Buenooos!".

La bella cantante seduce las redes. Foto: IG @sargentoleon

María Elizabeth León Herrera, nombre completo de la intérprete, también conocida como "Sargento León", debutó como actriz en el año 2016, participando en la serie "Guerra de ídolos", de Telemundo y Netflix, y desde ese momento su fama en los escenarios no ha parado, pues recordemos que la originaria de Jalisco protagonizó la obra musical "Hoy no me puedo levantar" y es vencedora de "¿Quién es la máscara?".

