FOTOS | María León enamora con ajustado vestido morado, ideal para primavera

Aunque aún no llega la primavera, algunas celebridades ya preparan los looks que podrían convertirse en las tendencias favorita de la temporada. Como el que lució María León durante su visita al programa “Hoy”, pues consta de un ajustado vestido en color morado que refleja la faceta divertida de la cantante sin dejar de lado la sensualidad que tanto la caracteriza.

La exvocalista de “Playa Limbo” se mantiene en el corazón del público gracias a su talento sobre el escenario, aunque también posee un indudable gusto por la moda que la ha convertido en un referente de estilo en redes sociales, donde comparte algunos de sus atuendos que pueden ir de lo casual, pasar por lo elegante y llegar a lo extravagante cuando se trata de acaparar las miradas durante sus presentaciones.

Vestido morado de María León. Foto: IG @sargentoleon

Este martes la cantante, de 36 años, se robó las miradas en el programa “Hoy” y opacó a sus presentadoras con un ajustado vestido en color morado con efecto fruncido en los costados, algo que le brinda mayor elegancia y la sensualidad que es parte de sus look. Lo acompañó con unas zapatillas en color plateado con efecto espejo y unos aretes lilas que añadieron brillo.

“¡Qué guapa!”, “¡Eres la mejor!”, “Bellísima con ese vestido”, “Te amo”, “Hermosa”, “Ahora un poema… me derrito con tu mirada”, fueron algunos de los comentarios que recibió la cantante a través de su cuenta de Instagram, donde comparte detalles de sus proyectos y algunos de sus looks perfectos para diferentes ocasiones.

Secreto de María León

La intérprete de “Piérdeme el respeto” posee uno de los rostros más bellos en el mundo del espectáculo y una envidiable figura, algo por lo que sus más de 2 millones de seguidores en Instagram la han cuestionado para saber el secreto con el que pueden lograr una torneada figura, abdomen de acero y piernas de infarto como las de ella.

Al respecto, María León no ha dudado en compartir que todo se trata de constancia y disciplina ya que tiene una estricta rutina de ejercicio y sana alimentación. Además, su pasión por el baile la han llevado no sólo ha brillar en reality shows como “¡Mira Quién Baila!”, también a tener una escultural figura.

Look colorido de María León para el programa "Hoy". Foto: IG @sargentoleon

El pole dance es una de las actividades favoritas de la cantante, pues además de complementarlo con su pasión por el baile, tiene múltiples beneficios para el cuerpo como la flexibilidad, gana fuerza, tonifica, pierdes grasa y ayuda a la coordinación; además, se considera que ayuda a mejorar la autoestima.

"El baile en mi vida ha sido una constante de sanación, de alegría, diversión y me ha confirmado que soy capaz de lograr lo que yo quiero (…) El baile se mantuvo en mi vida porque me salvó de una operación de rodillas, y me ha salvado de muchos momentos de tristeza. Me ha regalado alegrías, me ha regalado una nueva forma de comunicarme y expresarme”, dijo la cantante en entrevista para People en Español.

