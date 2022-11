Sale a la luz el momento en el que María León casi se cae en “Mira Quién Baila All Starts”

María León se coronó como la gran ganadora de Mira Quién Baila All Stars 2022 el lunes pasado. Sin dudas, fue una noche llena de emoción donde la cantante se llevó a casa el gran premio luego de disputar un duelo de paso doble con Ana Isabelle. El tema fue Fearless Hero de la película animada Puss in Boots 2: The Last Wish.

Los jurados de Mira Quién Baila All Stars 2022, llenaron de elogios a la bailarina. La primera en balar fue Paulina Rubio donde muy exultante expreso ¡qué nivel por dios! Otro de los jurados que no podían creer lo que estaban viendo fue Roselyn Sánchez que dijo: “María, ¡qué fuerza, qué forma de entrar! Tú sabes que tienes ese poder!, agregó.

María León. Fuente: Instagram @sargentoleon

Finalmente fue el turno del tercer juez, el bailarín Isaac Hernández: “Fue una temporada increíble. Hubo momentos muy especiales con todos. Las dos son muy especiales, decidí disfrutar de la coreografía”, agregó antes de darle un aplauso tanto a María León como también al segundo lugar que fue Ana Isabelle.

De todas maneras, hay un momento donde la cantante tuvo un desliz y nadie se dio cuenta. Terminado el programa de Mira Quién Baila All Stars 2022, León escribió: “Cuando estás a punto de caerte pero por dentro sale tu perra empoderada que dice “Ni se te ocurra caerte y por obra del espíritu santo reacciona tu mano y se agarra de donde puede”, dijo mostrando el error.

Igualmente, la decisión del jurado fue decisiva nombrado a María León como la triunfadora de la décima temporada de Mira Quién Baila All Stars. La cantante ganó 35 mil dólares que donará a The Resource Foundation. Ana Isabelle, por su parte, se llevó cinco mil dólares que entregará a March Of Dimes de Puerto Rico. Es evidente que se vienen grandes cosas para este par y esperemos tener noticias pronto.