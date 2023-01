FOTOS | María León seduce con su flexibilidad y provoca fantasías en sus fans

María León tiene una cualidad que no puede quitarse en ningún momento, esa es la de plantarse donde quiera y simplemente con sonreír es suficiente para captar la atención de cualquier persona. Luego de esto, si ella elige compartir parte de sus cualidades físico atléticas, la situación se torna difícil de controlar puesto que puedes quedar atrapado en alguno de sus encantos.

Es así que una tarde cualquiera, María no tiene más remedio que retomar sus clases de danza y entrenar algunos pasos de baile, Para que esto cobre una dimensión distinta, ella elige un outfit cómodo pero a la par revelador, donde su silueta cincelada en cada músculo es evidente a pesar del tono oscuro de ésta.

Luego, con toda soltura y capacidad, María León elige algunas posturas que presumen la perfecta flexibilidad que ha trabajado con los años, dejando algunas postales que descontrolaron a más de uno y dejaron muchos piropos. María sabe disfrutar y eso se nota a leguas.

María León y su habilidad

Es bien sabido que es una gran bailarina, que tomó clases de danza y que entrena diversas disciplinas para llevar a su cuerpo a niveles insospechados. Por ende, fue un lujo para sus seguidores que mostrara cómo hace una extensión para regalar esa imagen que puso nervioso varios y varias.

"Es viernes... y el cuerpo lo supo", así definió María en su post para continuar en cada evolución.

Y luego a presumir abdomen

Como María no se puede estar quieta, no le bastó con la práctica de danza y baile en un viernes de descanso. Ella eligió ir al gimnasio y continuar preparándose, por ende se puso la ropa adecuada y partió a este entrenamiento. El resultado fue otra postal donde el abdomen de María y su six pack quedaron al descubierto para demostrar que es una de las artistas mexicanas en mejor estado de forma.

