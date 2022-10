María León baila en impactante vestido rojo y paraliza la red

María León ha demostrado ser una artista multifacética y esta vez se llevó las palmas con sus pasos en “Mira quién baila” donde obtuvo el título de la “Mejor de la noche”, pero lo que verdaderamente llamó la atención fue su elegante vestido rojo inspirado en el que usó la actriz Julia Roberts en la cinta “Mujer bonita” hace más de 30 años y con el que se mantienen en la memoria del público.

La intérprete de “El eco de tu voz” conquistó el escenario al ritmo de la canción “Pretty Woman” con un estilo foxtrot, además de la perfección de sus movimientos logró conquistar al público presumiendo su belleza con un elegante y revelador vestido de satín en rojo con una abertura en la pierna que también tenía plumas en la parte baja que brindaron mayor dramatismo al baile.

María León con vestido rojo. Foto: IG @miraquienbaila

Para complementar el look la cantante usó unos guantes largos blancos similares los que usa Julia Roberts con su vestido en la cinta que marcó su carrera hace más de 30 años. En esta ocasión, María León combinó su atuendo con unas zapatillas abiertas de tacón bajo perfectas para bailar, medias de red y un chongo y maquillaje dramático en color rojo que da mayor visibilidad.

El baile para María León

A través de redes sociales la exvocalista de "Playa Limbo" ha compartido videos de su talento en el baile con movimientos tanto sobre el escenario como en pole dance, con lo que también ha dado muestra de perseverancia debido a sus estrictos entrenamientos con los que se coloca como una estrella en esta especialidad.

En entrevista para People en Español, la también ganadora de la segunda temporada de "¿Quién es la máscara?" reveló el impacto que tuvo el baile en su vida y su salud, pues incursionó a muy temprana edad debido a que tenía un problema en las piernas que le impedía caminar. Por recomendación de los médicos, la madre de la cantante la llevó a clases de ballet.

"El baile en mi vida ha sido una constante de sanación, de alegría, diversión y me ha confirmado que soy capaz de lograr lo que yo quiero. El baile llegó a mi vida porque yo tenía un problema ortopédico, nací con un problema en mis piernas que no me permitía caminar bien (...) Se volvió como una terapia para yo poder empezar a abrir mis piernas. Yo era candidata de una operación de rodilla", detalló.

María León con atuendo en rojo. Foto: IG @sargentoleon

