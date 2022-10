María León impacta con short rosa y blazer brillante

María León se ha consolidado como una de las artistas favoritas de México. La cantante saltó a la fama luego de formar parte de la agrupación “Playa limbo”, donde su éxito se disparó de forma abismal debido a su talento indiscutible en la música. De igual manera, ahora se ha convertido en una de las celebridades más populares en redes sociales, donde usualmente se mantiene activa, compartiendo contenido para sus millones de seguidores.

La artista de 36 años no solo destaca por su inigualable potencia ante el micrófono, sino también por su talento en la actuación y sus habilidades como bailarina, además de sobresalir por su belleza y su escultural físico. Gracias a sus habilidades en la pista de baile, María León ha llegado a participar en competencias de danza, como el caso del reality show "Mira quién baila", donde actualmente se encuentra participando.

Las imágenes acumulan cientos de comentarios. Foto: sargentoleon

Cabe destacar que María León no inició con su talento en el baile en la competencia “el baile en mi vida ha sido una constante de sanación, de alegría, diversión y me ha confirmado que soy capaz de lograr lo que yo quiero. El baile llegó a mi vida porque yo tenía un problema ortopédico, nací con un problema en mis piernas que no me permitía caminar bien", relató la cantante ante medios de comunicación.

Ahora, demostrando su amor por el baile y la moda, María León compartió una nueva publicación donde aparece posando desde una de las locaciones del programa en el que participa. La cantante portó un conjunto color rosa que enloqueció a sus fanáticos.

La cantante reveló que es muy cercana al baile. Foto: sargentoleon

El atuendo de la bailarina fue un diminuto short rosa, un top y un saco del mismo tono. Además, se decidió por llevar unas botas con brillos en color blanco. En el cabello, la cantante llevó una larga trenza, la cual complemento con accesorios en el cuello, como collares.

"Preciosa", "eres la más linda", "me encanta tu look", "eres la mejor, la más talentosa y más guapa", escribieron sus seguidores en redes sociales. La publicación actualmente cuenta con más de dos mil "me gusta".

