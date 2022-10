María León reveló a que corta edad se dio cuenta que quería ser artista

María León se encuentra en un momento único. Esto se debe a la gran participación que está llevando a cabo la cantante mexica en ¡Mira Quién Baila! en la cadena Univisión. La experiencia en este reality show ha sido muy importante para León no solo a su profesión sino, le ha llenado el corazón.

En una nota reciente, la participante de ¡Mira Quién Baila! comentó lo bueno que está pasando en el programa de televisión “lo más grande que me ha dado el baile es que también está al servicio de algo más grande que mi propia alma. En esta ocasión es una causa importante, bella y generosa que es poder ayudar a niños con cáncer", dice León.

María de León. Fuente: Instagram @sargentoleon

De igual manera, la relación de María León con el baile no comenzó en le reality show “el baile en mi vida ha sido una constante de sanación, de alegría, diversión y me ha confirmado que soy capaz de lograr lo que yo quiero. El baile llegó a mi vida porque yo tenía un problema ortopédico, nací con un problema en mis piernas que no me permitía caminar bien", relata la artista de 36 años.

Con ese terrible problema, la cantante mexicana no solo pudo evitar esta cirugía, en la danza encontró su pasión. "A los 3 años comienzo a tomar clases de ballet y al regresar a casa le dijo a su mamá: 'yo quiero ser bailarina, esto es mi vida'. Mis papás siempre me hicieron sentir que yo era capaz de lograr”, dijo María.

María de León. Fuente: Instagram @sargentoleon

En definitiva, María León comenzó de muy joven con el foco puesto en ser artista y eso se nota en cada paso que da. En este año 2022 le han pasado cosas muy bunas y la cantante no duda en agradecer todo lo vivido en ¡Mira Quién Baila! "ha sido un año de cambios, que me ha enseñado que soy más fuerte de lo que pensaba", dice. "Soy cada vez más aventurera, más osada".