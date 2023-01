Edwin Luna revela si se apuntó con una pistola o no al pedirle el divorcio a Alma Cero

Fue hace poco más de un mes cuando Alma Cero decidió abrir su corazón y revelar cosas y situaciones que vivió a lado de su ex esposo Edwin Luna con quien vivió una relación tóxica y que incluso llevó al cantante de regional mexicano apuntarse con una pistola en el momento en que éste le solicitó el divorcio a la actriz.

Ante esta situación, Edwin Luna platicó con los medios de comunicación sobre las declaraciones de su ex esposa y aunque aseguró que no vio la entrevista, el líder de la Trakalosa de Monterrey asegura que lo que dijo Alma Cero existe algo de verdad.

¿Edwin Luna se puso una pistola en la cabeza?

De acuerdo con Alma Cero, tras varios años de noviazgo y tan solo unos meses de haberse convertido en esposos, inesperadamente Edwin Luna le pidió el divorcio a la actriz que interpreta a “Rosa Aurora” en la serie “María de todos los ángeles”.

Sin embargo, Alma Cero recordó que la forma en la que le pidió que se fuera de la casa en la que vivían en Monterrey fue muy impactante pues la actriz asegura que Edwin habría puesto una pistola en su cabeza, ante esto el mismo cantante aclara lo que sucedió aquel día.

"hay algo de verdad y hay algo de mentira, me gustaría decirlo de la manera correcta, igual de la manera en que te lo puedo decir va a sonar a ego y de cierta forma sí, pero no quiero caer en el egocentrismo, mejor me quiero sentar y encontrar las palabras correctas sin engaños sin nada”, dijo Edwin Luna

Además el líder de La Trakalosa de Monterrey asegura que jamás actuaría legalmente en contra de su exesposa, pues pese a las declaraciones que hizo hace unas semanas, asegura que tanto Alma como él durante el tiempo que estuvieron juntos vivieron muchas cosas y cada uno lo recuerda y lo ve de manera diferente.

“vivimos muchas cosas, fueron años juntos yo creo que la manera en que lo pueda tomar cada quien o la interpretación es distinta, yo tengo un ángulo totalmente distinto pero ya lo platicaremos” finalizó el tema Edwin Luna

¿Qué dijo Alma Cero?

Fue en una entrevista que la actriz de teatro musical ofreció a la periodista Matilde Obregón en donde habló de todo lo que ha vivido tanto en el ámbito profesional como en lo personal, fue ahí que inevitablemente habló de su relación con Edwin Luna.

De acuerdo con la propia Alma, todo iba perfecto entre ellos incluso, el último mensaje que recibió por parte de él fue un “las amooo”; sin embargo, el cantante se habría comportado de manera diferente luego de una gira de trabajo por Guatemala, misma a la que lo acompañó.

Tras su regreso de Guatemala, la pareja comenzó a tener varias discusiones en las que Alma ya no sentía de la misma manera a su aún esposo, fue entonces que por primera vez la actriz de musicales, que por primera vez, compartió la vez que Edwin Luna amenazó con dispararse así mismo el día en el que el cantante le pidió que se fuera de su casa en Monterrey.

“Me dice: ‘sabes qué me has dicho que estoy raro, te voy a decir por qué, quiero que te vayas’, y como yo no entendía nada teníamos una salita de cine abajo yo no entendía nada, de verdad que no entendía nada estaba completamente sacada de onda, teníamos dos meses y medio de haber firmado nuestro matrimonio y como yo le dije, no entiendo nada, me desesperé y me salí, hace esto en el asiento del cine que teníamos, saca una pistola y se la pone así (lleva su mano hacia la altura de la sien) y dice: ‘ ya’ y dije me voy te agradezco todo, no pasa nada”, cuenta entre lágrimas Alma Cero

Mira sus declaraciones a partir del minuto 36:06

SIGUE LEYENDO:

Belinda ya tiene defensor, éste hombre pelirrojo pide que no inventen chismes de la ex de Nodal

Alicia Villarreal provoca caos al no hablar de Arturo Carmona y el beso que se dio con una actriz en La Casa de los Famosos 3

Santa Fe Klan no solo canta rap y regional mexicano también hace cumbias

El Yaki asegura que la fama hizo guapo a Christian Nodal: “A lo mejor ha de vivir lejos”

Octavio Ocaña: papá del actor asegura que se emitió ficha roja de la Interpol contra uno de los asesinos de "Benito"

Nodal lanza el tema que cantaría con Belinda, ¿cuándo se estrena?

bmz