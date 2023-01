El Yaki asegura que la fama hizo guapo a Christian Nodal: “A lo mejor ha de vivir lejos”

Sin duda alguna, uno de los cantantes más populares en la actualidad es Christian Nodal quien por cierto este 26 de enero estrenará el tema “Por el resto de tu vida” a lado de Tini y la cual originalmente iba a cantar con Belinda, sin embargo, debido a su ruptura este tema ya no salió a la luz.

Por otra parte, uno de sus colegas, Luis Alfonso Partida, mejor conocido como “El Yaki” habló sobre Christian Nodal en una entrevista y ahí aseguró que el intérprete de “De los besos que te dí” no es alguien guapo, sino que la fama lo volvió guapo.

Durante su plática para el podcast “Mala Juntas”, EL Yaki tocó varios temas, uno de ellos es sobre la fama a la que él y sus amigos y colegas están expuestos por ser personas públicas y el comportamiento que tienen con sus fanáticas.

Y es que El Yaki asegura que pese a que él admira a muchos famosos, jamás se ha tomado fotografías con alguno de ellos porque siente que podría quitarles el tiempo, sin embargo, asegura que él siempre accede a tomarse fotos con quien se lo pida.

Y es que, “EL Yaki” asegura que los seguidores de algún cantante se enamoran tanto de una canción y del trabajo que hacen ellos como artistas que pese a no ser guapos los llegan a ver como galanes de telenovela y hasta se enamoran de ellos.

Prueba de esto es Christian Nodal pues de acuerdo con el ex vocalista de La Banda El Recodo asegura que su colega no es nada guapo pero que la fama lo ha hecho ver como todo un galán.

“¿Apoco me vas a decir que Christian Nodal está bien guapito? ¡ay ay ay ay ay!, (no es guapo) y ahorita que tiene fama el cabrón, imaginate cuando no tenía, aquel taponcillo morenillo el chavalo ahí…”Dijo El Yaki