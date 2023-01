La rotunda modificación que Shakira realizará en su mansión para evitar cruzarse con Clara Chía Martí

Una de las celebridades más importantes del último tiempo es Shakira, que gracias a sus últimos éxitos la han posicionado como la artista latina más escuchada del momento, superando a Bad Bunny. Pero, su éxito viene acompañado de sus escándalos personales debido a que luego de la separación con Gerard Piqué, no dudó en dedicarle una canción a su ex. En los últimos días se conoció que tomó una drástica decisión en relación a su vivienda en Barcelona para no cruzarse a Clara Chía Martí.

Desde el lanzamiento de la Music Session #53 con el productor argentino Bizarrap, Shakira se convirtió en la cantante latina más escuchada del momento en todas las plataformas digitales, superando a Bad Bunny. En 24 horas, la canción había superado los 14 millones de reproducciones. Se estima que gracias a este éxito, ha acumulado más de tres millones de dólares. Esto se suma a los hits anteriores como ‘Te Felicito’ y ‘Monotonía’ que también tuvieron como protagonista al padre de sus hijos.

Shakira la artista destacada. Fuente Instagram @shakira

Uno de los grandes escándalos del 2022 fue la separación entre Shakira y Gerard Piqué, teniendo en cuenta que se filtró que el ahora ex futbolista le había sido infiel con Clara Chía Martí, una joven que trabaja en la empresa Kosmos. Ni bien se confirmó la ruptura, el empresario anunció su romance con la joven. Eso bastó para que la cantante le dedicara unas líneas en su última canción.

Clara Chía y Piqué. Fuente Instagram @clara_chiaofficial

El motivo por el que Shakira quiso remodelar su casa

En los últimos días, como Shakira planea quedarse en Barcelona unas semanas más, no quiere pasar ningún mal trago y tampoco cruzarse ni con Piqué ni con Clara Chía. Es por eso que, la artista de 45 años ha pensado una serie de modificaciones en su vivienda para no verlos. La intérprete de ‘Ojos así’ mandó a construir un enorme muro para dividir su casa de la de sus suegros.

De acuerdo a lo manifestado por algunas fuentes cercanas a la cantante, Piqué se habría paseado por el patio de la casa con Clara Chía Martí y Shakira podía ver todo desde la terraza. Es por eso que la artista quiere tranquilidad y para no ver ninguna situación, ha remodelado su casa. Además, tampoco tiene ningún tipo de relación su ex suegra, a quien incluso la nombró en su última canción.

Shakira no quiere ver más a Clara Chía en su casa y la mandó a remodelar. Fuente Instagram @clarachia_official_

