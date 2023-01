Reviven sonidos ochenteros para musicalizar series de TV

“Never Let Me Down Again” fue lanzada en 1987 en el sexto álbum de Depeche Mode, “Music for the Masses”, una de las favoritas de los fans, sin embargo, esta semana retomó fuerza, tras formar parte de la música del primer episodio de la serie “The Last of us”.

El primer capítulo de la adaptación del famoso videojuego se estrenó el domingo en la noche, de hecho con dicho tema cierra, lo que de inmediato tuvo consecuencias en el número de reproducciones de la canción en Spotify, para el lunes hubo un aumento en México de más del 377 por ciento de streams, en comparación al día anterior.

El martes, el país estaba detrás de Estados Unidos en el número de escuchas, donde subió 520 por ciento. Mientras que la búsqueda de la canción de Depeche Mode en el navegador de Google México, creció 2.250%.

Pero este no es el único tema musical que en el último año ha pasado el mismo fenómeno. La canción de 1985, “Running Up That Hill”, de Kate Bush, aumentó sus streams gracias a que formó parte de la cuarta temporada de “Stranger Things”, logrando conquistar a las nuevas generaciones, ya que se colocó como número uno durante mayo y junio pasado en varias listas de popularidad de distintos países, por lo que el sencillo fue relanzado en CD por primera vez el año pasado.

Pero la presencia de estas canciones en producciones tan importantes, no son sólo caprichos. Los acordes de "Never Let Me Down Again” cerrando el primer episodio de “The Last of us” en realidad encierran un mensaje de lo que vendrá en los siguientes capítulos, quizá problemas, debido al código que “Ellie” (Bella Ramsey) encontró con la radio, si suenan éxitos de los 80, implica que los aliados están en peligro. Mientras que el tema de Bush, era el que mantenía a “Max” (Sadie Sink) la mantenía lejos de “Vecna” (Jamie Campbell Bower).

Otro éxito que potencializó la serie de “Stranger Things” fue “Master of Puppets” de Metallica, la cual tuvo un incremento del 650 por ciento en las plataformas de streaming bajo demanda. En el capítulo “Eddie Munson” (Joseph Quinn) toca la canción para atraer la atención de las aves y dejar el camino libre para que sus amigos logren regresar.

No sólo los hits del siglo pasado cobran fuerza, la serie “Merlina” revivió el éxito de “Bloody Mary”, un tema que Lady Gaga lanzó en 2011 como parte de su disco “Born This Way” y que se volvió viral, porque los usuarios de TikTok relacionaron el peculiar baile de la protagonista con la canción, hasta la misma cantante estadounidense compartió un clip replicando la coreografía.

A DETALLE

No todo es bueno, Sadie Sink está harta de que la relacionen con el tema de Kate.

Recientemente, abandonó un café en Berlín, porque los meseros pusieron la canción.

“Never Let Me Down Again” fue el segundo sencillo del disco de Depeche Mode.

El score de “The Last of Us” fue hecho por el productor argentino Gustavo Santaolalla.

Después de cada episodio, estará disponible el soundtrack en Spotify.

9 episodios tiene “The Last of Us”.

2011 salió “Bloody Mary”.



MAAZ