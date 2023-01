"Temo por mi vida": Gomita revela que su padre quedaría en libertad pagando 4 mil pesos

Gomita rompió el silencio y habló sobre la agresión que vivió por parte de su padre hace más de un año. En una entrevista con la psicóloga Silvia Olmedo la creadora de contenido se sinceró y compartió los terribles momentos que vivió desde niña por la violencia que existía en su hogar, además, aseguró que teme por su vida debido a que el hombre que le dio la vida quedaría libre pagando 4 mil pesos.

Recordemos que Gomita dio a conocer en las redes sociales que había sido víctima de agresiones y violencia familiar por parte de su papá, Alfredo Ordaz Barajas, quien hace unas semanas fue declarado culpable. Los hechos que denunció sucedieron en septiembre de 2021, cuando fue agredida por defender a su mamá, y por lo que la influencer había solicitado una orden de restricción.

"Espere a mi resolución de la denuncia a mi padre. La condena fue de 1 año y pagará solo 4 mil pesos pero no será preso. Temo por mi vida. Pido ser escuchada por que tengo miedo que pueda pasarme algo, ya no tengo medidas cautelares y está libre. Pido ser escuchada por miles de mujeres que temen hasta el día de hoy como yo por lo mismo", fue parte del texto que dejó ver en sus historias de Instagram, plataforma en la que ha recibido todo el apoyo de sus fans.

Gomita asegura que teme por su vida. Foto: IG @gomitaoficial123

Gomita rompe el silencio y asegura que tiene miedo

La influencer, que tuvo su debut oficial en el ahora desaparecido programa "Se Vale", hoy es una de las más queridas en las redes, sin embargo, lo que pocos saben es que desde niña vivió violencia familiar a manos de su papá, quien también golpeaba a su madre, de acuerdo con lo que contó para el canal de Youtube de Silvia Olmedo, con quien abrió su corazón para revelar cómo se siente en estos momentos.

"Tengo miedo, en las audiencias era muy difícil verlo y escucharlo (...) Me duele que mi propio pare me de tanto miedo, no es la primera vez que lo hace, no es la primera vez que me golpea, ni a mí ni a mi mamá. Desde muy niña, tenía como 4 años y me quemaba las manos en una estufa porque sacaba malas calificaciones, en alguna ocasión llegó a correrme de la casa, tenía como 6 años", confesó la creadora de contenido de 28 años.

Araceli Ordaz, nombre real de la creadora de contenido, se mostró muy afectada por la resolución a la denuncia que puso por violencia, pues su padre sólo fue condenado a un año de prisión, el cual podría evitar al pagar 4 mil pesos, y ya que no tiene orden de restricción teme por las represalias por parte de su progenitor, quien afirma es un hombre violento, que ya había estado en la cárcel por una pelea en la que dejó en coma a una persona.

Gomita aseguró en la plática con Olmedo que no tiene razones para mentir, y que siempre trató de comprar el cariño de su padre para no resultar lastimada, siendo una niña que desde muy pequeña comenzó a trabajar para dar dinero a su familia junto a sus hermanos, y así hacer lo que su papá quería, por lo que también afirmó que si quisiera dinero lo habría acusado también de explotación infantil.

Araceli Ordaz, conocida en las redes y el ambiente artístico como Gomita por su personaje de payasita, que también fue parte del elenco de varios programa en Multimedios, y apareció en la portada de la Revista H para Hombres en septiembre del 2017, ha conquistado a sus millones de seguidores con su carisma, sin embargo, detrás de su papel se esconde una amarga niñez llena de violencia física y psicológica.

El papá de Gomita golpeaba a la influencer y a su mamá. Foto: Especial

