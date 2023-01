Tania Rincón habla sobre la pérdida de su bebé: “Fue un choque muy fuerte”

Tania Rincón es una de las conductoras favoritas de la televisión y se ha ganado el corazón del público con su talento, simpatía y belleza; sin embargo, mantuvo por mucho tiempo oculto uno de los momentos más difíciles en su vida, cuando perdió un bebé, y sobre el que esta vez habló en entrevista con Yordi Rosado.

La conductora del programa “Hoy” se ha mostrado ante las cámaras siempre con una gran sonrisa y optimista, pero detrás de aquella alegría había un desgarrador secreto del que pocos sabían hasta hace algunos meses cuando lo habló por primera vez el respecto y reveló el impacto que tuvo tanto en lo emocional como su en su vida personal.

Se trata del bebé que perdió cuando aún trabajaba en “Venga la Alegría” y cuando su primer hijo, Patricio, tenía 3 años. En entrevista para el canal de YouTube de Yordi Rosado, Tania Rincón recordó que se encontraba sola cuando comenzó a sangrar y llamó a su ginecólogo, quien le confirmó que debían realizarle un legrado.

"Intentamos embarazarnos, tenía como 12 semanas. Es algo muy común en las mujeres, o sea cuando ya lo externas y lo platicas, te das cuenta de que muchas mujeres han pasado por lo mismo, pero no sé por qué tenemos esa mala costumbre de no decirlo, yo ya lo platicó con más naturalidad”, indicó.

“Tuve mucho miedo”

Tania Rincón destacó la importancia de sensibilizarse sobre el tema para poder brindar apoyo, pues en medio de la dolorosa pérdida de su bebé la reacción del médico y la de su esposo, Daniel, no fue la que ella esperaba y eso provocó un enfrentamiento con su pareja.

"Mi doctor me decía: '¡Ay, es normal! Por eso yo nunca les digo que digan antes de los tres meses'. Obviamente con ese doctor ya ni voy (…) descubrí que de alguna manera me estaba ejerciendo una especie de violencia y yo no me estaba dando cuenta”, dijo sobre el médico que la atendió en aquel momento y que habría minimizado el impacto que la pérdida significó para ella.

La presentadora destacó el temor que sintió de volver a embarazarse y lo mucho que en aquel momento le afectó la reacción de su esposo, pues señaló que desde el momento en que vio la prueba de embarazo se sentía como mamá, siempre acompañada y con la intención de hablarle a su bebé.

“Después de la perdida tenía mucho miedo de volverme a embarazar, porque pensaba que iba a pasarme lo mismo", indicó antes de hablar sobre la respuesta de su esposo: "Me dice: '¿pero vas a tener más?', eso fue la causa que hizo que Dani y yo en ese momento discutiéramos, porque fue como ‘no me importa si voy a poder tener más, o sea, acabo de perder a este que yo ya quería, no me preguntes eso, seguramente sí’”, añadió.

