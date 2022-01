¿De dónde es Tania Rincón? Edad, estatura y otros datos que no conocías de la conductora de HOY

Una de las bellezas mexicanas que ha sido captada por las televisoras es Tania Rincón, quien hoy en día es conductora de ‘Hoy’, matutino que se ha mantenido en la programación de Televisa por muchos años.

Curiosamente, la guapísima Tania Rincón es conocida por su trabajo en ‘Venga la Alegría’, programa que es considerado la competencia directa de ‘Hoy’, al cual la conductora llegó gracias a sus precedentes en el medio, mismos que se remontan al certamen de ‘Nuestra Belleza Michoacán’, concurso del cual fue ganadora en 2006.

A pesar de su triunfo, la michoacana que nació el 15 de diciembre de 1986 sólo logró calificar entre las semifinalistas del certamen ‘Nuestra Belleza México’, hecho que fue suficiente para darse a conocer en el medio artístico, pues un año más tarde realizó su debut en el programa ‘Sobre el asfalto’, transmitido por Telecable.

Su presencia fue tan bien recibida por el público que posteriormente fue invitada a conducir el programa ‘Lo Mejor de Fox Sport’, Hasta que finalmente logró entrar a TV Azteca, empresa en la que comenzó conduciendo el popular programa de éxitos musicales llamado ‘Top Ten’.

Pero fue hasta el 2011 cuando la sexy conductora logró ser invitada a formar parte de los conductores del programa ‘Venga la Alegría’, donde gracias a su carisma, belleza y personalidad logró convertirse en una de las favoritas de los televidentes, quienes la han seguido en diversos proyectos, tales como ‘La Isla: el Reality’ y ‘Baila si Puedes’.

Sin embargo, en 2019 Tania Rincón anunció que dejaría el aclamado programa y en junio de 2020 se integró al reality show ‘Guerreros’, el cual fue una exitosa producción de Televisa, televisora donde actualmente sigue desempeñando su carrera.

¿Cuánto mide y pesa Tania Rincón?

En Internet muchos usuarios se suelen preguntar cuánto mide la guapa conductora, y tal y como otras bellezas mexicanas, su estatura es superior a los 160 centímetros, de hecho, Tania Rincón mide 1.65 metros, mientras que su peso es de 55 kilogramos.

Para aquellos a los que les interesan los signos zodiacales, les complacerá saber que Tania no es Piscis ni Géminis, sino Sagitario, por lo cual, aún no está cancelada.

Además de bella, Tania Rincón es una mujer muy inteligente que cuenta con la licenciatura en Ciencias y Técnicas de la Comunicación, título que obtuvo en la UNIVA Campus Guadalajara.

Respecto a sus intereses, Tania Rincón, quien nació en La Piedad, Michoacán, ha demostrado ser una apasionada de los deportes, pues no sólo disfruta verlos sino de practicarlos, de hecho, le encanta correr, aunque también disfruta de la comida, pues en repetidas ocasiones ha dicho ser 'de buen diente'.

Su vida familiar no es un secreto para sus fans, pues en 2011 su boda fue un gran acontecimiento, donde cientos de invitados la vieron unir su vida con su esposo Daniel Pérez, en compañía del cual tiene dos hijos Patricio y Amelia, quiénes son la adoración de la conductora.

Un dato curioso de Tania Rincón es que le aterran las víboras y le va al América, además cuando inició su carrera, la exreina de belleza Lupita Jones le aconsejó que se operara la nariz para que pudiera llegar más lejos, consejo que Tania no siguió, pero que más tarde hizo público al destacar que una de las razones por las cuáles no pudo ganar la corona de Miss México fue porque sus senos no tenían el tamaño que los jueces usualmente premiaban.

