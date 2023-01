El revelador e inesperado mensaje que Luis Miguel dedicó a su hijo y pocos recuerdan

Luis Miguel es uno de los cantantes más queridos por los mexicanos desde su infancia, quien ha triunfado gracias a sus grandes éxitos que no pasan de moda; sin embargo, el cantante ha estado dentro de la polémica desde hace años y metido en temas bastante difíciles que poco a poco han salido a la luz. Por ello, el intérprete de "Suave" aconsejó a su hijo mayor Miguel Gallego Arámbula para que no repita los mismos errores que él cometió en su adolescencia y ahora como adulto.

Y aunque no frecuenta mucho a su hijo mayor, el "Sol de México" sabe y tiene muy claro que es lo que no quiere para él, ya que el precio de la fama le ha cobrado una factura bastante cara a Luismi, quien logró formar una pequeña familia con la actriz Aracely Arámbula.

El consejo que Luismi dio a su hijo Miguel Gallego

Fue en una entrevista que el cantante de "Ahora te puedes marchar" pidió un deseo al universo a Miguel Gallego, a quien intentó aconsejar para que tenga una mejor vida de la que Luis Miguel pudo haber tenido, pese a los grandes lujos y excéntrica vida que se dio cuando era muy joven, quien no es un secreto que cometió varios.

"Si una persona ha vivido lo que ha vivido, uno tiene que aprender de ello, uno es lo que es hoy, por lo que hemos aprendido lo del pasado, lo bueno y lo malo, no hay por qué arrepentirse, ya que sin ello no seriamos los mismos", dijo en una charla para un medio en Estado Unidos.

Al respecto, el deseo que el cantante mexicano pidió, fue que su hijo mayor pensara bien lo que quiere hacer antes de elegir el camino de la fama, puesto que para el joven de hoy 16 años es un reto muy complicado y no ha sido un camino fácil pese a que tiene el total respaldo de Aracely y que puede hacer que evite algunos obstáculos.

El intérprete de "Oro de ley" pidió que su hijo no se dedicara a la música, "porque es muy difícil ...es complicado, es muy sacrificado es una carrera llena de diferentes situaciones de las que tienes que salir airoso y tratar de salir lo mejor posible", señaló y confesó; "Yo a veces me he puesto a pensar si ha valido la pena".

El difícil camino de Luis Miguel

Recordemos que Luis Miguel tuvo que decidir entre su carrera yéndose con su padre Luisito Rey o quedarse con su mamá, Marcela Basteri y le tocó ver su separación, mismo escenario que tiene su hijo Miguel Gallego, quien vivió desde que era un bebé con Aracely Arámbula; sin embargo, solo el tiempo dirá si ambos hijos de Luis Miguel no siguen sus pasos y cumplirle ese deseo a su padre.

Luis Miguel se enfrentó a la separación de sus padres, mismo panorama que su hijo mayor, quien ha tenido que vivir con Aracely Arámbula durante toda su vida, quedará por ver si con el paso del tiempo se decide y cumple el deseo que pidió su padre para no repetir los errores de 'El Sol'.

