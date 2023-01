Este es el inusual lugar público en donde Luis Miguel prefiere tener sus citas con Paloma Cuevas

No caben dudas de que Luis Miguel es uno de los solteros más codiciados de México. Y esto no es ninguna novedad, desde pequeño, el “Sol de México” no paraba de conquistar corazones. Su fama de galán lo ha llevado a tener varias relaciones amorosas, muchas de ellas, algo escandalosas. Ahora se encuentra comenzando una relación con Paloma Cuevas, y la ha llevado a sus lugares favoritos para tener una cita.

En este último tiempo, se lo ha podido ver muy bien acompañado. La hermosa diseñadora y empresaria española de 50 años, Paloma Cuevas, es quien parece haber ganado el corazón de Luis Miguel y así se los ha visto juntos de cita.

Sin embargo, no todo fue color de rosas para Paloma Cuevas. Casada desde muy joven con el torero español Enrique Ponce, fue protagonista de una separación que estuvo en boca de todos, ya que su esposo se enamoró de una joven estudiante de 26 años, dando por finalizado su matrimonio. Una vez recuperada, decidió apostar nuevamente al amor, y es por esto que disfruta de cada cita con Luis Miguel.

Solo lo mejor para Luis Miguel y Paloma Cuevas

Luego de que desaparecieran los rumores de separación entre Luis Miguel y Paloma Cuevas que señalan a la ex novia del cantante, Mollie Gould de 23 años, como tercera en discordia, se ha podido ver a la flamante pareja en todo tipo de escenarios. Tal es así, que uno sitio elegido para sus citas, ha llamado la atención de todos. Se trata de un lugar muy reconocido en España, el Corte Inglés, una famosa tienda que se distingue por su gran oferta en materia de indumentaria, objetos de perfumería, dispositivos electrónicos, y un hermoso patio de comidas, que ha sido el lugar elegido por la pareja.

En más de una oportunidad, Luis Miguel y Paloma Cuevas fueron descubiertos en una de sus citas románticas disfrutando de un paseo en uno de locales del lugar, el Club Gourmet, que también se caracteriza por vender los mejores vinos de España y del mundo, mostrándole así al mundo que están más enamorados que nunca.

