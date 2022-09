¿Problemas de dinero? Tunden a Kiko por bailar en circo a sus 78 años: "Hay que saber cuándo retirarse"

Carlos Villagrán, quien le dio vida al icónico personaje de “Kiko” en “El Chavo del 8”, causó una gran controversia en redes sociales debido a que apareció en un video bailando en un circo a sus 78 años de edad, por lo que las imágenes no pasaron desapercibidas para los internautas y se generaron todo tipo de opiniones en contra del querido actor.

Toda esta controversia en torno a Carlos Villagrán comenzó gracias un video difundido en TikTok, en el cual, se mostró un fragmento de su presentación en Tegucigalpa, Honduras del pasado 2 de septiembre con el circo de los Hermanos Fuentes Gasca y en dicha grabación se puede ver al actor bailando enérgicamente al ritmo de una canción de Pitbull, no obstante, lo que llamó la atención fue su apariencia física, la cual, por su avanzada edad, ya se encuentra deteriorada, por lo que su imagen dista mucho de la de un niño pese a que estaba utilizando su clásico traje de marinerito.

Tras la difusión del video, dicho clip se hizo viral en la mencionada plataforma donde ya supera las 600 mil reproducciones, no obstante, como se mencionó antes, las imágenes generaron todo tipo de opiniones pues por un lado el icónico actor cómico se llevó el reconocimiento de cientos de internautas por seguir encarnando el emblemático personaje con el que se divirtieron varias generaciones en la serie creada por Roberto Gómez Bolaños “Chespirito”, no obstante, no todos los comentarios que recibió fueron buenos pues el actor también se convirtió en blanco de fuertes críticas.

“Por eso es importante ahorrar para el retiro”, “Hay que saber cuándo retirarse”, “Es gracioso, pero no gracioso de risa”, “Lo que hay que hacer para tragar”, “Esta fuerte la necesidad” y “Lo mejor para él sería retirarse” fueron algunos de los comentarios negativos que recibió el video de “Kiko”, quien fue uno de los personajes más queridos de “La vecindad”.

El video de Kiko generó todo tipo de comentarios. Foto: Especial

Como era de esperarse, estos comentarios negativos ocasionaron que los seguidores del emblemático actor que también le dio vida al “Cuajinais” en “El Chapulín Colorado”, salieran en su defensa y se originaron intensos debates sobre la carrera y situación actual de Carlos Villagrán quien ha decidido mantenerse al margen de toda esta polémica pues su última publicación que hizo en redes sociales fue hace poco más de un mes cuando denunció que el negocio de unos de sus hijos había sido vandalizado y saqueado.

Así luce actualmente Carlos Villagrán. Foto: Especial

Actualmente, Carlos Villagrán tiene 78 años de edad y hasta donde se sabe, radica en el estado de Querétaro y sigue realizando algunos shows de forma esporádica con su emblemático personaje el cual cambio su nombre de “Quico” a “Kiko” luego de los problemas de derechos de autor que tuvo con “Chespirito”.

SIGUE LEYENDO:

“Roberto Gómez Bolaños murió antes”: Carlos ‘Kiko’ Villagrán; reviven polémica declaración en TikTok

¿Don Ramón predijo su muerte? Esta es la última escena que grabó el querido actor de “El Chavo del 8”: VIDEO