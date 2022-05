El Chavo del 8: ¿Cuál es el grado de estudios de "Quico" en la vida real?

El Chavo del 8 fue uno de los programas más populares de la televisión mexicana. La serie producida por lo que hoy es Televisa hizo reír a chicos y grandes durante muchos años. Quico, uno de los personajes de la serie, se convirtió en uno de los más emblemáticos.

¿Quién no recuerda al niño del icónico traje de marinerito y cachetón, hijo de Doña Florinda y famoso por frases como: "¡No me simpatizas!'" y "¡Chusma, chusma!"? El personaje fue interpretado por Carlos Villagrán. Sin embargo, ¿te has preguntado cuál es el grado de estudios del actor? A continuación te lo decimos.

La vida de Carlos Villagrán

El comediante nació el 12 de enero de 1944 en Santiago de Querétaro, México. Su primer trabajo lo obtuvo a los 23 años de edad, cuando se desempeñó como reportero gráfico de El Heraldo de México, poniendo en práctica los conocimientos de su padre, quien era fotógrafo.

Gracias a ese empleo tuvo la oportunidad de cubrir los Juegos Olímpicos de México 1968 y de visitar las instalaciones de Telesistema Mexicano (hoy Televisa) para ver las filmaciones de grandes figuras de la época, como Capulina y Los Polivoces, quienes le daban trabajo como extra. Ahí se dio cuenta de sus verdaderas vocaciones: actuación y comedia.

Años después, de acuerdo con el Blog Chespirito, acudió a Televisión Independiente de México (TIM), en donde conoció a Rubén Aguirre (El Profesor Jirafales), quien además de ser ejecutivo y productor, era conductor del programa infantil de concursos El Club de Shory, que más tarde se llamó El Club de los Millonarios, en el que también laboraba María Antonieta de las Nieves (La Chilindrina).

El humorista comenzó trabajar en dicho programa bajo el nombre artístico de Pirolo, con el que interpretaba a una abuelita con los cachetes inflados llamada Lola Mento. Cuando el programa terminó, llegó a su fin, Rubén Aguirre y él colaboraron con Roberto Gómez Bolaños en el sketch Los Supergenios de la Mesa Cuadrada (1971), aunque Carlos Villagrán con un papel secundario.

Un día, Chespirito organizó una reunión en su casa. Ahí, Rubén y Carlos presentaron una rutina cómica. A Gómez Bolaños le gustó tanto que tiempo después invitó a Villagrán a unirse al elenco de una serie de comedia llamada El Chavo del 8 para que encarnara al icónico Quico, el hijo envidioso de Doña Florinda. El resto es historia.

¿Cuál es el grado de estudios de Carlos Villagrán, Quico?

Mucho antes de trabajar como periodista en El Heraldo de México, Carlos Villagrán tenía el sueño de ser un jugador profesional de futbol. Sin embargo, debido a que creció en una familia de escasos recursos, sus padres (Carlos Villagrán y Eva Eslava), él y sus hermanos, se trasladaron desde Querétaro a la Ciudad de México en busca de mejores oportunidades de vida.

Dado que no tenían mucho dinero, el actor y comediante se vio obligado a buscar empleo desde muy joven, por lo que su máximo grado de estudios fue segundo de secundaria. Después de su salida de El Chavo del 8 en 1978, Carlos Villagrán registró el nombre de Kiko para evitar demandas de Chespirito.

De 1981 a 1986, trabajó en la televisión de Venezuela. En 1987 regresó a México con el programa ¡Ah, qué Kiko!, acompañado de Ramón Valdés (Don Ramón). El año pasado, el humorista buscó ser Gobernador de Querétaro.

