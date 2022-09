Xavier Ortiz | A dos años del suicidio del exGaribaldi, su viuda rompe el silencio: "Se quería ir con su papá"

En las últimas horas el nombre de Xavier Ortiz ha encabezado las listas de tendencias en diferentes redes sociales debido a que este 7 de septiembre de 2022 se cumplen dos años de la desafortunada muerte del ex integrante de Garibaldi, además, se dieron a conocer nuevas y crudas declaraciones de la viuda del actor, Clarissa de León, quién confesó el drama que vivió su hijo tras el suicidio del actor, por lo que a continuación te contamos todo lo que dijo al respecto.

Fue durante una entrevista para “Ventaneando” donde Clarissa de León dio a conocer que en los últimos meses su hijo, quién también se llama Xavier, ha mostrado una gran mejoría en diferentes ámbitos de su vida pues ha logrado establecerse emocionalmente y hasta lo catalogó como un niño feliz, incluso, aseguró que en la escuela le dijeron que es un niño “súper dotado” después de haberle realizado distintas pruebas de conocimientos, no obstante, señaló que esto no siempre fue así pues para llegar a este punto el menor primero tuvo que superar una profunda depresión.

La viuda del ex Garibaldi, aseguró que por un lado está muy feliz por el avance tan significativo que ha tenido su hijo, pero, por otro lado, ella también ha tenido que lidiar con sus propios problemas como crisis de pánico y ansiedad, por lo que ha tenido que recurrir a tratamiento psicológico y explicó que el diagnóstico es “duelo pospuesto”.

“Yo creo que este año ha sido más difícil que el anterior, sigo yendo con el especialista y me dice que se llama duelo pospuesto, es cuando uno se enfrenta a una situación difícil y no tienes la oportunidad de vivirlo en su momento porque hay que sacar adelante a los hijos, el trabajo y todo”, señaló Clarissa de León para el programa de Pati Chapoy.

“Se quería ir con su papá”

Como se mencionó antes, el hijo de Xavier Ortiz presentó una profunda depresión tras la muerte de su padre y hace algunos meses, su madre di a conocer que el menor escribió una carta en la que había manifestado su deseo de querer morirse, lo cual, evidentemente la alertó y por ello tuvo que solicitar ayuda profesional.

“En una cajita que encontramos era una carta que decía ‘me quiero ir con mi papá’, eso nos tenía muy asustados y yo la verdad veía que sí se quería ir con su papá”, declaró en su momento la viuda de Xavier Ortiz.

El hijo de Xavier Ortiz fue uno de los más afectados por la muerte del ex Garibaldi. Foto: Especial

¿Por qué se suicidó Xavier Ortiz?

De acuerdo con declaraciones de familiares cercanos al ex Garibaldi, Xavier Ortiz decidió terminar con su vida por diferentes circunstancias debido a que en aquel entonces estaba atravesando por un complicado proceso de divorcio y según se cuenta no podía ver a su hijo Xavier, además, no tenía muchas oportunidades de trabajo y por ello su situación económica estaba muy comprometida y todo esto le provocó una fuerte depresión que, conjugada con el aislamiento de la pandemia de Covid-19 derivó en la fatal decisión de quitarse la vida ahorcándose en su casa de Jalisco.

