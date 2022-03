¿Qué pasó con Pilar Montenegro? La oscura razón por la que la exgaribaldi no aparece en público

El atractivo visual que caracterizó al grupo Garibaldi en la década de los 90 y principios de los 2 mil, sin duda, lo hacían destacar entre otras agrupaciones, y por sus temas nada elaborados pero sí muy pegajosos, mismos que les abrieron paso a la fama por México, Latinoamérica y aunque no se crea, en España y hasta en la península Arábiga.

Los nombres de Charly, Sergio Mayer, Xavier, Víctor Noriega, María Fernanda, Katya, Paty Manterola y la Morena de fuego, Pilar Montenegro fueron sinónimo de éxito, sin embargo, como se sabe, todo lo que sube tiene que bajar y así fue.

Luego de la separación y relanzamiento del grupo con otras figuras en las que destacaba Ingrid Coronado, por ejemplo, el grupo ya no tuvo el mismo carisma ni éxito hasta que se desintegró para no volver jamás, al menos no con los integrantes originales.

Cada uno de ellos comenzó a forjar una carrera independiente y con facetas distintas, como la actuación, el show Solo para Mujeres, en los que estuvieron involucrados los cuatro hombres del grupo, el canto donde Paty Manterola destacó indudablemente y el modelaje en los que Víctor, Xavier y Pilar destacaron por algunos años.

La nostalgia entonces hizo su trabajo y recientemente reaparecieron durante el concierto de los 90 Pop Tour como banda invitada, noche en que cantaron y bailaron dos de sus éxitos más sonados, "Que te la pongo" y "La ventanita".

Esa noche fue muy emotiva ya que rindieron homenaje a uno de sus integrantes, Xavier Ortiz, quien murió en el año 2020, pero también le extraño al público no ver a la intérprete de "Quítame ese hombre", quien lleva años sin aparecer en eventos públicos y por lo que se sabe, no quiere saber nada del espectáculo, ni de las giras y mucho menos de Garibaldi en definitiva, incluso también se ha negado a dar e aval para que su personaje aparezca en la bioserie que se tiene planeada sobre el grupo.

¿Qué pasó con Pilar?

La razón es simple Pilar vive momentos muy complejos desde hace varios años, padece una enfermedad degenerativa del sistema nervioso que se denomina Ataxia, y que ataca el sistema nervioso y muscular, lo que impide a quien la padece coordinar los movimientos del cuerpo.

La hermosa exintegrante del otrora famoso grupo, Fresas con crema, no puede sostenerse de pie por mucho tiempo, sufre de mareos y por esa razón abandonó los escenarios, las pasarelas y todo tipo de eventos sociales y artísticos, al no estar recuperada y afectarle emocionalmente.

Quizá por esa razón, no le interesa en absoluto salir junto con sus compañeros a pesar de la insistencia del público para tenerla de vuelta nuevamente, sin embargo, de acuerdo con su excompañera Luisa Fernanda, eso no sucederá y los miembros de Garibaldi lo saben, por eso no han intentado convencerla de regresar.

SEGUIR LEYENDO:

¿Ingrid Coronado demandaría si aparece en la serie de 'Garibaldi'? Esto dijo la exintegrante del grupo musical

Charly López revela por qué Pilar Montenegro no quiere aparecer en la serie de Garibaldi | VIDEO

Paty Manterola: ¿Quién es y a qué se dedica el guapo esposo de la cantante?