¿Ingrid Coronado demandaría si aparece en la serie de 'Garibaldi'? Esto dijo la exintegrante del grupo musical

Luego de que se diera a conocer que la banda musical noventera tendrá su propia bioserie, algunos de los exintegrantes de 'Garibaldi' expresaron su desacuerdo con el hecho de ser interpretados en dicho material audiovisual, entre ellos Ingrid Coronado, quien aseguró que ha luchado por mantener su vida personal en privado.

En exclusiva con 'Ventaneando' la exGaribaldi dejó en claro que no tenía el menor interés en que la bioserie destacara su paso por la agrupación y destacó que lo más seguro es que la narrativa se centrará en los hechos que sucedieron antes de su adhesión.

Recordemos que la banda originalmente estuvo compuesta por Sergio Mayer, Patricia Manterola, Charlie López, Pilar Montenegro, Xavier Ortiz, Luisa Fernanda Lozano, Katia Llanos y Víctor Noriega, aunque posteriormente se adhirieron personajes como Rafael Amaya, Rebeca Tamez y por supuesto Ingrid Coronado.

"Finalmente creo que no valdría la pena hablar de una persona que no está dentro del proyecto, en mi opinión. Ellos hicieron cosas increíbles cuando yo ni siquiera había llegado, fueron a Marruecos, estuvieron con el rey o el príncipe, o sea, hay historias que son realmente interesantes, entonces yo creo que se van a enfocar en eso", confió la guapa conductora.

En relación a si estaría dispuesta a emprender acciones legales si su personaje fuera incluido en la serie, señaló que está informada de que esto es posible y agregó que justamente está en un juicio que defiende su privacidad.

Sin embargo, destacó que lo más seguro es que la agrupación no tenga que decir nada de ella, por lo cual no vería la necesidad de demandar.

"¿Qué podrían contar de mí de cuando estaba en 'Garibaldi'? No, no encuentro como algo que pudiera yo demandar como tal", aseguró Ingrid Coronado.

Finalmente, aseguró que la serie no sería de su interés, ya que no es el tipo de contenido que ella consume, por lo cual, lo más seguro es que no vería la bioserie de 'Garibaldi', aunque aún así, les deseó mucho éxito a sus excompañeros en este proyecto que están emprendiendo.

SIGUE LEYENDO:

Charly López revela por qué Pilar Montenegro no quiere aparecer en la serie de Garibaldi | VIDEO

Ingrid Coronado da cátedra de estilo con elegante look de maxi falda