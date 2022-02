Charly López revela por qué Pilar Montenegro no quiere aparecer en la serie de Garibaldi | VIDEO

La agrupación que fue un éxito en la década de 1980, Garibaldi, está preparando su propia serie en la que se espera conocer más sobre lo que vivió la agrupación de pop integrada originalmente por Pilar Montenegro, Patricia Manterola, Luisa Fernanda Lozano, Katia Llanos, Charly López, Xavier Ortiz, Sergio Mayer y Víctor Noriega.

En este contexto, hay llamado la atención el hecho de que Pilar Montenegro no quiere participar en la producción de la bioserie, pues ya se ha mencionado que no tiene planes de volver a la vida pública.

¿Por que Pilar Montenegro no participaría en la serie de Garibaldi?

Fue así que Charly López habló de la situación, ya que como lo ha dicho la cantante, no quiere aparecer nuevamente en los medios de comunicación, a diferencia de algunos de sus excompañeros quienes disfrutan estar frente a las cámaras.

"Pily no quiere, Pily no quiere aparecer, pero sí estaría en las juntas y tendría que platicar su historia ella, obviamente"

Asimismo, explicó que tienen un chat en el que están los siete garibaldis, incluyendo a Montenegro quien siempre está opinando, además de que se le ve contenta con el proyecto, pero tendría que asistir a las reuniones con los escritores para platicar su historia.

"Se cansó y yo respeto y respetamos la decisión de todos ¿no? como respetamos que diga 'me cansé, empecé desde Anita la Huerfanita y toda mi vida, me cansé y ya no quiero'"

Y es que la intérprete de "Quítame ese hombre del corazón" tuvo una buena carrera como solista y como actriz al participar en producciones como "Soy tu dueña" y "Te amaré en silencio". No obstante se ha mantenido firme de no regresar a la vida pública y sus compañeros han dicho en varias ocasiones que no la piensan hacer cambiar de parecer.

Garibaldi está interesado en salir de gira con otro grupo

Charly López adelantó que Garibaldi está interesado en salir de gira con una agrupación contemporánea y que fue muy importante en la época.

"También hay un reencuentro con un grupo muy muy importante de la época"

Aunque no han revelado de qué grupo se trata, aseguró que es un grupo igual de importante que Garibaldi y que en los próximos días tendrá reuniones para concretar el reencuentro.

