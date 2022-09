FOTOS | Edwin Luna de La Trakalosa de Monterrey se sometió a un procedimiento estético y así lo confirmó en redes sociales

Sin etiquetas y al natural, tal y como siempre se ha mostrado al su público, Edwin Luna, vocalista de La Trakalosa de Monterrey, subió una serie de fotografías a sus cuentas oficiales en redes sociales en las que confiesa que se sometió a un procedimiento estético para mejorar su imagen.

El cantante de regional mexicano dijo que después de percatarse de su evidente caída del cabello optó por recurrir a expertos que lo ayuden de manera profesional, por eso y al tener una relación tan cercana con sus fanáticos no dudó en dar a conocer los detalles.

“Mi raza a todos los que preguntaron por mí, déjenme decirles que todo bien me hice un tratamiento capilar porque me estaba quedando sin tierra en la maceta. Es un tiempo que me estoy dando para mí, necesito estar bien principalmente para mí, mi familia y por supuesto para la Banda La Trakalosa de Monterrey”, escribió junto a una serie de fotografías.