Edwin Luna de La Trakalosa de Monterrey presume su lujosa colección de tenis | VIDEO

Edwin Luna, vocalista de La Trakalosa de Monterrey utilizó sus redes sociales oficiales para dar a conocer algunos de los tenis que forman parte de su lujosa colección, sin el afán de presumir el cantante subió varios videos en los que le decía a sus más de 3.6 millones de seguidores que estaba por acomodar el calzado en unas cajas especiales.

Desde muy temprano Edwin Luna empezó a ordenar las piezas, pero se detuvo en una especial, aunque no se sabe si es la de más alto costo, el intérprete de “Borracho de amor”, “Broche de oro” y “Supiste hacerme mal”, mostró detalladamente un modelo “Nike strangelove” que tienen como características la punta redonda, suela de goma, cierre con cordón y logo. El par en la página Fartfetch aparecen con un valor de $66 mil 880 pesos mexicanos.

Edwin Luna se une a la lista de famoso que les gusta comprar, coleccionar y utilizar zapatos con alto costo, específicamente tenis de marcas importantes, que en algunas ocasiones no utilizan y solo los mantienen guardados en sus cajas originales.

Una de las piezas de la colección. Captura de pantalla

Edwin Luna y su trabajo en La Trakalosa de Monterrey

Recientemente se dio a conocer un problema de los músicos de La Trakalosa de Monterrey que casi les imposibilitaba el ir a ofrecer un concierto en Ocosingo, Chiapas, esto debido a que las autoridades detuvieron a uno de los elementos de la banda por faltar a las normas viales de ese lugar.

“Antes de subir al evento, todos ya habíamos llegado atrás del escenario, Edwin todavía no llegaba, entonces pasa que me dieron ganas de hacer del baño y estaban los baños ocupados y que me voy enfrente del tráiler a mear y que me agarra la poli, me esposaron, mira como traigo los brazos (enseña en el video) ya me soltaron, gracias a Gabo que me hizo el favor”, explicó Josué Zarate a quien detuvo la policía.