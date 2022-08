La Trakalosa de Monterrey, banda de Edwin Luna estuvo a punto de no ofrecer un concierto porque detuvieron a uno de sus miembros

Eduin Luna y La Trakalosa de Monterrey se presentaron en Ocosingo, Chiapas, pero estuvieron a punto de cancelar el evento ya que uno de los músicos fue detenido por las autoridades, según el video que se encuentra disponible en redes sociales, Josué Zarate el artista detenido detalló los motivos que llevaron a la policía a esposarlo.

“Antes de subir al evento, todos ya habíamos llegado atrás del escenario, Edwin todavía no llegaba, entonces pasa que me dieron ganas de hacer del baño y estaban los baños ocupados y que me voy enfrente del tráiler a mear y que me agarra la poli, me esposaron, mira como traigo los brazos (enseña en el video) ya me soltaron, gracias a Gabo que me hizo el favor”, dijo el artista.