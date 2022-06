¿Edwin Luna le robó el nombre a La Trakalosa de Monterrey?; el cantante explica que es el dueño de la agrupación | VIDEO

Edwin Luna, vocalista de la Trakalosa de Monterrey fue invitado al podcast de Gusgri y se sinceró con la audiencia, el cantante habló de un tema en especial que por muchos años lo ha perseguido y del que no revela muchos detalles.

El creador de contenido Gusgri, cuestionó al líder de la agrupación sobre si era verdad que se había robado el nombre de la banda a la que pertenece, y la respuesta de Edwin Luna fue muy sincera y concisa, según sus propias palabras.

En el episodio el intérprete de temas como: “Borracho de amor”, “Supiste hacerme mal” y “Fíjate que si”, dijo que cuando el llegó al equipo todavía no tenían ese nombre y que fue invitado a hacer una audición, pero para cantar en un establecimiento nocturno.

En ese entonces Edwin Luna se acababa de salir de una banda y estaba en pausa su carrera artística “Muchos dicen que yo me la robé, y yo no es que me haya robado La Trakaosa, un día estaba yo en mi casa y me dicen ‘ ¿quieres cantar en una banda?’”, dijo.

Después agregó que fueron varios de sus amigos a pedirle el favor y él les dijo que no estaba entre sus planes cantar, pero aceptó y fueron los ganadores de la audición. Años más tarde el conjunto que en aquel entonces no se llamaba “La Trakalosa”, sino tenía varios nombres como: “Banda la Única”, “Banda Monterrey” y “Banda Escandalosa”.

Pero las ganas de salir adelante y pensar en un mejor futuro llevaron a Edwin a sugerir a sus compañeros buscar nuevas oportunidades y tocar puertas, al externarlo con los músicos, ellos quisieron emprender la búsqueda por una disquera o el apoyo que necesitaban, por eso lo hizo solo, pero con alguna condiciones.

Las ganas de avanzar

“Yo comentó y si grabamos un disco y en ese momento éramos 12 o 13 musicos, la mitad decían que no y la mitad decían que si, otros decían que estaban trabajando muy bien en bares, pero yo ya estaba desperado y mi promesa fue ‘denme un año para conseguir compañía disquera y de representación y si la consigo la banda va a pasar a ser mía y si no la consigo, pues seguimos trabajando igual o seguimos en bares o se buscan otro cantante”, describió

Para finalizar el esposo de Kimberly Flores, su argumentó dijo que un mes antes de que se cumpliera la fecha establecida, se encontró con Remex Music, compañía con la que todavía trabaja, firmaron contrato y fue cuando también decidió cambiar el nombre a Trakalosa porque “Escandalosa” ya estaba registrado.

Pero, declaró que como los otros integrantes vieron que les iba muy bien, querían también un porcentaje de las ganancias a lo que él les recordó el acuerdo en el que habían llegado.