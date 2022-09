De espaldas, Martha Higareda presume cuerpazo en revelador traje de baño

Martha Higareda causó furor en Instagram con sus fotografías desde las paradisíacas playas de Hawái. En su cuenta oficial, la guapa actriz se lució con un revelador traje de baño con estampado de flores, perfecto para que presumiera su cuerpazo y se dejará ver de espaldas en una romántica fotografía.

Higareda es una de las actrices que conquista la pantalla grande y las redes sociales con su belleza, principalmente la plataforma de Meta, donde al momento suma 5 millones de fans, con quienes constantemente comparte momentos de su vida personal, como su reciente viaje a Hawái.

La bella actriz presumió su viaje por Hawái. Foto: IG @marthahigaredaoficial

Martha Higareda enciende la red desde Hawái

Fue este lunes cuando Martha compartió un par de instantáneas en las que se le puede ver disfrutando de un atardecer desde la playa, presumiendo su curvilínea silueta en un bañador de color azul marino con estampado de flores, pieza que destaca por su escote pronunciado y espalda baja.

"Hola :) desde #hawaii A veces nos llenamos de actividades en las vacaciones y necesitamos una vacación de la vacación. Esta vez no planeamos nada y disfrutamos atardeceres y aventuras con amigos no planeadas", fue parte del texto con el que Higareda acompañó las imágenes que pronto causaron furor, logrando recibir cientos de comentarios y sumar 380 mil "me gusta".

Martha conquista con sus belleza y atrevido look. Foto: IG @marthahigaredaoficial

Mientras que en la primer fotografía se puede ver a la bella actriz luciendo su outfit de frente, en una segunda imagen Higareda se lució de espaldas, frente al mar y presumiendo cuerpazo con un look perfecto para lucirse en la playa, pues combinó un escotado traje de baño con una gorra negra de frente blanco para darle un toque más relajado y chic al look.

Martha, originaria de Tabasco, es una de las artistas consentidas del medio del espectáculo en México, pues ganó fama desde que era una adolescente con su participación en exitosas cintas, siendo "Amarte Duele" una de las más recordadas por su público.

Ahora, a sus 39 años, la actriz es una de las artistas más queridas, que conquista con su estilo y belleza, pues muestra la mejor forma de combinar piezas estilo boho y a la moda, para lucir increíble en una tarde de playa, como lo dejó ver con su reveledor atuendo floral con el que sin duda conquistó la red.

SIGUE LEYENDO:

Desde la playa, Martha Higareda eleva la temperatura en escotado traje de baño

De espaldas, Martha Higareda enciende la red en revelador mini short