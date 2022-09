Enrique Iglesias es tundido en redes por besar en la boca a una de sus fans: VIDEO

Enrique Iglesias se encuentra en el ojo del huracán debido a que en último concierto que ofreció en Las Vegas, Nevada (Estados Unidos) protagonizó un momento más que polémico pues resulta que el hijo de Julio Iglesias besó de manera más que apasionada a una de sus fans, por lo que las imágenes se hicieron virales y se generaron todo tipo de reacciones en contra del cantante de “Cuando me enamoro”.

Este polémico momento ocurrió el pasado viernes 16 de septiembre cuando Enrique Iglesias ofreció un concierto en el teatro del Resorts World Las Vegas donde deleitó a miles de sus fans con todos y en algún momento del espectáculo, con todo y micrófono en mano, se acercó al público para interactuar con sus fans, no obstante, una mujer le pidió que posaran para una foto y el cantante aceptó, pero todo se descontroló cuando el español comenzó a besarla intensamente en la mejilla.

Ante el inesperado actuar del cantante, la mujer se dejó querer y ella misma intentó besarlo en la boca y para ello lo abrazó fuertemente por lo que la reacción de Enrique Iglesias fue responder de la misma manera y comenzó a besar a la mujer de forma apasionada y hasta la abrazó de la cintura y por si todavía faltara más polémica, el intérprete de “Nunca te olvidaré” comenzó a bajar su mano hasta el glúteo de su seguidora, no obstante, momentos después recordó que tenía que regresar a cantar y él mismo se separó de la mujer retirándose con una sonrisa en el rostro ante los gritos de sus emocionadas fans.

Cabe mencionar que, tras el concierto, fue el propio Enrique Iglesias quien compartió el video del polémico momento a través de su perfil oficial de TikTok donde en pocos minutos la grabación se hizo viral y generó todo tipo de reacciones entre los internautas ya que, por un lado, algunos internautas tomaron con ligereza lo sucedido y bromearon haciendo comentarios sobre lo afortunada que fue su fan por poder besar a su ídolo y hasta aseguraron sentir envidia de lo que vivió la mujer, no obstante, otros internautas tundieron fuertemente al hijo de Julio Iglesias pues consideraron que fue una auténtica falta de respeto para su esposa, Anna Kournikova, así como para sus tres hijos.

Enriqu Iglesias compartió el polémico video en su perfil de Tiktok. Foto: Especial

Hasta el corte de esta redacción, el polémico video de Enrique Iglesias ya acumula cerca de 20 millones de reproducciones y el cantante no ha ofrecido ningún tipo de declaración sobre lo ocurrido en su concierto, no obstante, se desconoce si tenga pensado hablar del tema o no pues esta no es la primera vez que protagoniza una situación de este tipo y en todas y cada una de ellas ha dejado que pase la polémica por sí misma.

