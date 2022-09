María León paraliza la red con blusa de cuero e impactante flexibilidad

María León cautivó a sus seguidores en redes sociales luego de publicar una postal con la cual encendió las redes y presumió la espectacular silueta que posee además la cantante posó con una blusa de cuero e impactó a sus admiradores con su flexibilidad.

"Sargento León", como también se hace llamar enamoró a sus 2.7 millones de seguidores en Instagram al lucir su atlética figura y demostrar la sorprendente flexibilidad que posee, al tiempo que modelaba un outfit de lujo. Como era de esperarse, la fotografía generó numerosas reacciones de los fan de la artista.

"Cuando viene el que me gusta: última foto", fue el texto que acompañó a la serie de postales que publicó este fin de semana. Esa última fotografía a la que se refiere la exintegrante de "Playa limbo" es donde aparece extendiendo su pierna derecha hasta la altura de su cabeza, lo que dejó impactados a sus fans.

María León enamora con ajustado outfit de piel

En la imagen se puede observar a María León portar un elegante atuendo en el que destacó una blusa de piel negra sin mangas, unos leggins y tenis del mismo color. "Guapísima"; "Amooo"; "Hermosa"; "Linda"; "Me enantas" y "Maravillosa foto", fueron solo algunos de los comentarios que sus seguidores compartieron en el post.

María León bromeó en Instagram con su sorprendente flexibilidad. FOTO: Especial

Sargento León respondió recientemente en una entrevista a aquellas personas que la han criticado por mostrar su cuerpo en sus redes sociales, la cantante aseguró que es libre de hacerlo e hizo caso omiso de los juicios que algunos "haters" han dirigido hacia ella.

María León responde a sus "haters": soy libre de hacerlo, son mis redes

María León es muy activa en las redes sociales, en donde suele compartir desde alfombras rojas, outfits de infarto hasta videos sobre sus rutinas de ejercicio, sesiones de canto y prácticas pole dance que suele realizar en el estudio que tiene en su casa. Sin embargo, al parecer estos clips no han sido del agrado de todos y algunos usuarios han dirigido ciertas críticas al respecto.

La cantante volvió a conquistar a sus fans con su belleza y espectacular silueta. FOTO: Especial

“Me siento con la responsabilidad de abrir un tema de conversación, y mostrarlo como yo lo vivo, que es de lado del esfuerzo, de romper límites desde el lado de empoderarte con tu sensualidad y honrar tu cuerpo como se te de la gana en tus propias redes", comentó la artista en una reciente entrevista con Pedro Prieto para su podcast "Auténtico".

María León confesó que al inicio, cuando comenzó a subir sus coreografías en pole dance, comenzó a recibir muchas críticas en las redes, provenientes de aquella gente que no aprobaba el contenido que publicaba. También aclaró que no lo hace por llamar la atención:

“Eso no quiere decir que uso mi cuerpo, porque me falta intelecto, o me falta talento o quiero likes. No, es porque me da la gana, soy mujer, soy libre de hacerlo y porque son mis redes”, aseguró la cantante, quien se llevó los aplausos de sus seguidores, quienes siempre le han brindado un total respaldo.

