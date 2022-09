María León paraliza la red en diminuto conjunto deportivo para hacer pole dance

María León está en una de las mejores etapas de su carrera, ya que ha conseguido el éxito como cantante y también como influencer, puesto que tiene más de 2.7 millones de seguidores, a quienes constantemente sorprende con sus fotos. En esta ocasión enamoró al subir una foto con un atuendo deportivo muy diminuto que le hizo ganar miles de halagos.

Muchos consideran que es una de las reinas de Instagram, pues es una de las redes sociales que más usa y domina, siempre que sube algo a sus cuentas se vuelve viral, y no es casualidad, ya que tiene mucho talento, carisma, belleza y un cuerpazo, el cual obtuvo gracias al pole dance, sus rutinas en el gym y su dieta.

Es una de las reinas de Instagram. Foto: Especial.

Recibe cientos de halagos

Esta vez, la intérprete de “Cruda” se dejó ver con un mini top verde y una licra short negra, que juntos hacen el atuendo perfecto para practicar el pole dance, disciplina que es de sus favoritas. Como era de esperarse, rápidamente la caja de comentarios se llenó de halagos.

En la descripción escribió: "No les regales tu tiempo, si quienes critican tu vuelo, nunca se han atrevido a volar…". La cantante es una experta en moda y como toda una diva conoce todos los trucos de belleza para terminar de lucir perfecta, como esta vez, que aunque no llevó accesorios, sí se dejó el pelo suelto con ondulaciones y eso la hizo verse preciosa.

Presumió también su abdomen. Foto: Especial.

El éxito de León no es algo gratuito, ella ha trabajado muchísimo, es ex vocalista de “T' de Tila” y “Playa Limbo”. Pero eso no es todo, porque también ha incursionado como actriz: en 2016, debutó como actriz participando en la serie Guerra de ídolos, de Telemundo y Netflix, pero también participa en teatro, tiene una carrera como solista y constantemente participa como conductora en programas musicales.

